Lý do Meghan không đứng cùng Nữ hoàng và chị dâu Kate 0 Tại buổi tưởng niệm hôm 10/11, Nữ công tước xứ Sussex bị tách khỏi Nữ hoàng và Kate theo thứ tự trong hoàng gia, không phải do tự ý sắp xếp.

Nữ hoàng đứng cạnh Kate trên bên công tòa nhà Văn phòng Đối ngoại & Thịnh vượng chung hôm 10/11. Ảnh: PA.

Buổi tưởng niệm tại tượng đài Cenotaph ở quảng trường Whitehall, trung tâm London, diễn ra hôm 10/11 với sự có mặt của các quan chức cao cấp Anh cùng nhiều thành viên hoàng gia.

Như thường niên, Nữ hoàng xuất hiện trên ban công với con dâu cả - Nữ công tước xứ Cornwall và cháu dâu trưởng - Nữ công tước xứ Cambridge. Ở ban công bên cạnh, Nữ công tước xứ Sussex đứng cùng Nữ bá tước Wessex và Phó đô đốc Timothy Laurence.

Việc đứng riêng giữa Kate và Meghan khiến nhiều người đồn đoán do mâu thuẫn gần đây giữa hai gia đình. Tuy nhiên, theo tờ Hello, những lo ngại này không có cơ sở. Meghan đứng trên ban công khác do hoàng gia xếp nhóm theo thứ tự ưu tiên, thay vì cảm tính.

Những người thừa kế gần nhất thường ngồi hoặc đứng gần Nữ hoàng. Trong buổi lễ tưởng niệm quân đoàn Hoàng gia Anh tối 9/11 tại nhà hát Albert Hall, William và Kate cũng được ngồi cạnh bà nội, trong khi vợ chồng em trai ngồi hàng bên dưới.

Meghan đứng giữa Nữ bá tước xứ Wessex và Phó đô đốc Timothy Laurence. Ảnh: PA.

Đồng thời, ban công của tòa nhà Văn phòng Đối ngoại & Thịnh vượng chung cũng nhỏ hơn tại Điện Buckingham. Vì vậy, các thành viên hoàng gia không thể cùng đứng trên một ban công giống như tại lễ diễu hành mừng sinh nhật Nữ hoàng mọi năm.

Buổi lễ hôm 10/11 diễn ra hàng năm vào chủ nhật thứ hai của tháng 11, nhằm tỏ lòng thành kính với những người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, xung đột trong quá khứ và hiện tại. Nữ hoàng Elizabeth II đã rơi nước mắt khi thời điểm tưởng niệm bắt đầu.

Nữ hoàng 93 tuổi mặc đồ màu đen với trâm cài 5 bông hoa trên ngực, được ví đại diện cho Hải quân, Lục quân, Không lực Hoàng gia, dân phòng và phụ nữ Anh. Bên dưới, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry theo chân Thái tử Charles đặt vòng hoa ở tượng đài. Các nhà lãnh đạo cấp cao, gồm Thủ tướng Boris Johnson và ông Jeremy Corbyn - lãnh đạo Công đảng Anh, cũng có mặt.

Tùng Anh (Theo Mirror)