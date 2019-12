Lão ngư nhặt can nhựa chứa 8kg heroin 0 Thừa Thiên - HuếSoi đèn pin đi nhặt lưỡi cầu, ve chi dạt bờ biển, ông Lộc vô tình nhặt được can nhựa chứa 21 bánh heroin, không biết là gì nên ông đem đi giấu.

Khoảng 4h sáng 3/12, ông Hồ Văn Lộc (xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) cùng với người hàng xóm mang đèn pin đi dọc bờ biển lượm ve chai và lưỡi câu trôi dạt bờ biển. Khi đến bãi tắm thôn Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn), ông Lộc thấy một can nhựa màu xanh cao khoảng 40cm, đóng nhiều vẹm xung quanh nằm sát mặt nước.

Ông Lộc tái hiện cảnh gặp can nhựa chứa heroin. Ảnh: Võ Thạnh

Ôm can nhựa lên bờ cát, ông phát hiện bên trong có quần rin màu trắng và hai chiếc áo chèn kỹ những túi nylon bọc thành bánh hình chữ nhật. Tưởng gặp được vật quý, ông Lộc và người hàng xóm không đi lượm lưỡi câu nữa mà ôm can nhựa lên giấu ở một góc gần quán nhậu ven biển cách chỗ nhặt được 200m.

Vài giờ sau, ông nghe trưởng thôn nói bộ đội biên phòng thông báo ai nhặt được túi nylon có chữ Trung Quốc thì báo cáo vì nghi là ma túy. Ông Lộc nhờ người gọi điện cho biết ông có nhặt can nhựa chứa nhiều gói nylon in chữ Trung Quốc. Ông Lộc đã tận tay mang can nhựa lên đồn biên Phòng Phong Hải cách đó 6 km.

Can nhựa và áo quần bên trong chứa 21 bánh heroin. Ảnh: Võ Thạnh

Kiểm tra, can nhựa màu xanh cao 40cm đã đóng hàu vẹm, gói nylon màu vàng, hình chữ nhật, bên ngoài có đóng logo hình tròn, nhiều chữ Trung Quốc. Mỗi gói nylon nặng gần 0,4 kg, bên trong là tinh thể bột màu trắng đóng thành từng bánh. Công an chuyên ma túy khẳng định đây là heroin. Nhìn can nhựa đóng vẹm hàu trên vỏ, nhà chức trách cho rằng can nhựa vứt xuống biển từ nhiều tháng trước.

"Nhặt được can nhựa, tôi tưởng là đồ gì nên giấu đi không sợ mấy người lượm ve chai thấy lấy mất. Nghe trưởng thôn nói hôm qua có người ở xã Phong Hải cũng nhặt được các túi nylon in chữ Trung Quốc là ma túy nên tôi liền báo ngay", ông Lộc phân trần khi dẫn công an và biên phòng đến nơi mình từng giấu can nhựa.

Bột màu trắng test nhanh là heroin song vẫn chờ trưng cầu giám định. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, Đồn Biên phòng Phong Hải cũng đã tiếp nhận 8 gói nylon trọng lượng 8 kg là ma túy đá do ông Nguyễn Hồng (xã Phong Hải, huyện Phong Điền) nhặt được.

Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 21 gói nylon người dân phát hiện sáng 3/12 nằm trong can nhựa phải trưng cầu giám định mới biết chính xác có phải heroin. Riêng 8 gói ma túy đá mà người dân phát hiện trước đó có hình dáng vỏ bao bì, hàng bên trong rất giống các gói ma túy đá trong chuyên án 1,1 tấn ma túy do công an triệt phá ở TP HCM vào hồi tháng 4.

"Việc buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy trên biển rất lớn, ở Pháp và Myanmar cũng đã phát hiện các gói trôi dạt như vậy, có nơi lên tới 700 kg. "Ma túy trôi dạt vào vùng biển có thể do có thể tàu nào đó bị chìm hoặc đang vận chuyển nhưng bị phát hiện nên vứt xuống. Và không loại trừ khả năng tội phạm buôn bán ma túy vứt ra nhằm mục đích gây tiêm nhiễm. Hiện nay, mỗi giờ các đồn biên phòng đều tuần tra dọc bờ biển để tuyên truyền người dân và xem có các bao nylon tương tự dạt bờ", đại tá Đạt nói.

Lão ngư nhặt can nhựa chứa 8kg heroin

Võ Thạnh