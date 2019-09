Khởi tố vụ án hai nữ sinh bị đâm chết 0 Hà NộiNghi can đâm chết hai nữ sinh hôm 16/9 đã tử vong nên nếu cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm khác liên quan, vụ án sẽ đình chỉ theo quy định.

Hơn chục sinh viên ở ngôi nhà trọ xảy ra án mạng đã chuyển ra ngoài từ đêm 16/9. Sáng nay, ngôi nhà khóa trái cửa. Ảnh: Phương Sơn.

Quyết định khởi tố vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đưa ra sáng 16/9, sau hơn một giờ hai nữ sinh viên trong phòng trọ tại Ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, tử vong nghi do nam thanh niên sát hại.

"Khởi tố vụ án để cơ quan điều tra khám nghiệm, thu thập chứng cư, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc các nạn nhân bị sát hại. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vừa khởi tố thì nghi can của vụ án tử vong tại bệnh viện", lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho hay.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, thu thập hình ảnh từ camera trong nhà trọ và nhà dân xung quanh. "Qua phân tích tài liệu, nhiều khả năng vụ án có nghi can duy nhất là Giàng A Dông. Chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra các khả năng khác và trong trường hợp chỉ có một nghi can đã chết, đơn vị sẽ ra kết luận và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để đình chỉ vụ án", vị này nhấn mạnh.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luât sư Vũ Tiến Vinh, Giám đốc Công ty Luật Bảo An, cho hay trong trường hợp cơ quan điều tra xác định nghi can duy nhất đã chết thì sẽ không khởi tố vụ án. Trong vụ này, cơ quan khởi tố vụ án trước khi nghi can tử vong để điều tra xác định các nguyên nhân là đúng theo trình tự tố tụng. Theo Luật sư Vinh, cơ quan điều tra nếu không tìm ra thủ phạm khác liên quan sẽ sớm kết thúc điều tra.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc, cho rằng cơ quan điều tra cần xác định thêm xem vụ án có đồng phạm (người hỗ trợ nghi can để sát hại các nữ sinh) không. Các bước điều tra vẫn phải làm rõ những yếu tố khác, nếu trong trường hợp xác định được nghi can duy nhất đã chết thì cơ quan điều tra sẽ phải đình chỉ vụ án theo quy định.

Sau khi sát hại hai nữ sinh và truy đuổi ba người khác ở tầng 4 bất thành, Giàng A Dông đâm gần chục nhát dao vào bụng mình rồi nhảy từ tầng 5 xuống đất. Ảnh: Phương Sơn.

Trước đó, sáng 16/9, do mâu thuẫn tình ái, Giàng A Dông, ở Điện Biên, đi xe máy đến ngôi nhà 4 tầng một tum ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, nơi nữ sinh Lan (19 tuổi, người yêu cũ) ở trọ. Tại phòng trọ tầng 4, Dông và Lan xảy ra cãi vã, sau đó anh ta dùng dao gọt hoa quả dài 20 cm sát hại bạn gái cũ.

Thủ phạm 23 tuổi còn đoạt mạng chị Xuân, bạn cùng phòng với Lan; đuổi theo ba nữ sinh khác trọ cùng nhà để truy sát song bất thành. Chạy lên tầng thượng, anh ta nhảy xuống đất từ độ cao hơn 10 m. Sau vài giờ cấp cứu ở bệnh viện, Dông tử vong.

Chiều muộn hôm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra hoàn thiện thủ tục khám nghiệm, hơn chục sinh viên được vào phòng lấy quần áo, đồ đạc, tư trang chuyển ra ngoài. Ngôi nhà xảy ra án mạng sau đó khóa trái từ đêm 16.