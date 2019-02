Khởi tố thanh niên cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình 0 Nguyễn Cảnh An dùng dao cứa cổ tài xế từ ghế sau để cướp tài sản và bị bắt ở Hòa Bình sau 5 ngày lẩn trốn. Nghi phạm sát hại tài xế taxi từng trộm tiền của bố mẹ để chơi game

Ngày 11/2, đại diện lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh An - nghi phạm sát hại tài xế taxi hôm 29/1 - tội Giết người theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Nguyễn Cảnh An tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt tại một quán Internet ở Hòa Bình tối 3/2. Ảnh: Phương Dương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, cũng đang củng cố hồ sơ vụ án để bàn giao vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thụ lý.

Theo cơ quan điều tra, An chưa có tiền án, tiền sự, nhưng do mê game, khoảng hai tháng trước đã lấy trộm tiền của bố mẹ rồi tới Hà Nội tìm việc. Không kiếm được việc làm, An hằng ngày vào tiệm Internet để "cày game". Khi tiền gần cạn, cậu ta tính cướp tài sản của tài xế taxi.

Chiều 29/1, giấu dao trong người, An đi quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Gần 18h, nghi phạm bắt taxi đi về sân vận động Mỹ Đình với giá thỏa thuận 50.000 đồng.

Bị tấn công bất ngờ, tài xế taxi mở cửa chạy ra ngoài, tay ôm vết thương cầu cứu nhưng tử vong sau đó do mất nhiều máu. Ảnh: Phương Sơn.

Gần tới sân Mỹ Đình, từ ghế sau, An rút dao khống chế tài xế, cứa cổ. Nạn nhân ôm vết thương, mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu song tử vong do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, An vứt dao và dép bỏ chạy về nhà trọ cách đó hơn một km lấy áo và đôi dép. Trên đường chạy trốn, nghi phạm lấy trộm xe đạp, đi tới thành phố Hoà Bình cách hơn 60 km.

Bán xe đạp với giá 53.000 đồng, An vào tiệm chơi game cho tới khi bị bắt tối 3/2.