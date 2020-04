Khởi tố nhóm quái xế khiến hai công an hy sinh 0 Đà Nẵng9 thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 28 đã chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng khiến hai chiến sĩ hy sinh.

Chiều 8/4, thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng công an quận Sơn Trà - ký quyết định khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng theo Điều 330 và 318 Bộ luật Hình sự.

Công an cũng khởi tố bị can về hai tội danh trên với Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái (cùng 16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi).

Hai người còn lại là Nguyễn Đình Long và Nguyễn Văn Huy (cùng sinh năm 2004 nhưng chưa đủ 16 tuổi) được gia đình bảo lãnh.

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 2/4, 9 thanh thiếu niên này rủ nhau "đi bão". Cả nhóm di chuyển trên 6 xe máy từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh (quốc lộ 1A) và vòng qua nhiều tuyến đường lớn khác của Đà Nẵng. Không chỉ phóng bạt mạng trên đường, nhóm này còn nẹt pô, lạng lách, đánh võng và la hét.

Bảy nghi phạm bị khởi tố chiều 8/4. Ảnh: Ngọc Trường.

Khi đến đường Nguyễn Văn Thoại rẽ trái về Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà), cả nhóm rủ nhau đua xe. Đến đoạn Hoàng Sa giao Lê Đức Thọ, chúng gặp chốt kiểm soát có bốn công an quận Sơn Trà đang làm việc để ngăn chặn người lên bán đảo Sơn Trà tụ tập.

Tổ công tác gồm đại uý Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi), trung sỹ Võ Văn Toàn (23 tuổi, lính nghĩa vụ), thiếu uý Nguyễn Công Lộc (25 tuổi) và thượng sỹ Hoàng Đức Hùng (24 tuổi) đã ra hiệu dừng xe nhưng nhóm thanh thiếu niên không chấp hành.

Bốn chiến sĩ chia nhau trên 2 xe máy đặc chủng để truy đuổi. Trong đó, đại uý Tuấn chở trung sĩ Toàn. Đến ngã tư Lê Đức Thọ giao với Yết Kiêu, nhóm thanh niên chia thành hai hướng hòng chạy thoát, buộc công an cũng phải chia đôi lực lượng.

Trong khi nhóm của thiếu uý Lộc và thượng sỹ Hùng chạy ra hướng Tiên Sa và tạm giữ được Vinh, thì nhóm của đại uý Tuấn chạy theo hướng đường Lê Đức Thọ bị nhóm thanh niên chạy với tốc độ 100km/h, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và liên tục lạng lách trước đầu xe.

Truy đuổi đến đoạn cầu Mân Quang, xe của đại úy Tuấn va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (35 tuổi) là người đi đường đang di chuyển cùng chiều. Xe đặc chủng tiếp tục va vào gốc cây bên đường khiến hai chiến sĩ tử vong tại chỗ.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an truy bắt ngay trong đêm 2/4, rạng sáng 3/4. Anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện.