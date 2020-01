Khởi tố kẻ đầu độc chị để cướp chồng 0 Thái BìnhCông an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, tạm giam Lại Thị Kiều Trang - cô gái dan díu với anh rể, đầu độc chị họ bằng trà sữa.

Bị can Lại Thị Kiều Trang. Ảnh: Facebook

Ngày 3/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) để điều tra về hành vi Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trang là nghi can chính trong vụ đầu độc Natri Xyanua vào trà sữa xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Khoảng 16h ngày 3/12, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi - điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình) đột tử tại nơi làm việc. Công an có mặt tại hiện trường, điều tra, xác minh, nhưng nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm.

Ngày 25/12 nhà chức trách nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, ra lệnh bắt Lại Thị Kiều Trang để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 31/12, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân chết.

Trang khai nhận từ tháng 1/2019 có quan hệ ngoài luồng với anh rể Phạm Văn Quý (31 tuổi, trú huyện Kiến Xương). Quý là chồng của Hải Yến, cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, chị họ Trang.

Thời gian gần đây, Quý muốn chấm dứt tình cảm với Trang. Tuy nhiên, không muốn mất đi người tình, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ. Đầu tháng 11/2019, Trang tìm mua Natri Xyanua trên mạng.

Biết chị Yến hay uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang bơm Natri Xyanua vào 4 trong 6 cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Yến để cảm ơn.

Do chị Yến không có mặt ở bệnh viện, một điều dưỡng viên khác đã nhận thay. Khoảng 10h ngày 3/12/2019, chị Nguyễn Thị Hạnh uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến và tử vong.

Ông Trần Nam Đích, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phổi Thái Bình, cho biết chị Hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng không có việc làm, 3 con còn nhỏ (sinh năm 2011, 2014 và 2018).

Bệnh viện Phổi Thái Bình đã có văn bản báo cáo Sở Y tế Thái Bình về vụ việc, đồng thời cũng kêu gọi ủng hộ nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh.

Nguyễn Ngoan