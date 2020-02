Khởi tố kẻ đâm chết người chơi cua bầu 0 Quảng NamNguyễn Cảnh Ba, 25 tuổi, tranh giành quyền làm 'nhà cái' trong lúc chơi xóc cua bầu, sau đó dùng dao đâm chết một người và khiến một người khác bị thương.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Cảnh Ba (xã Hương An, huyện Quế Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Cảnh Ba bị bắt giữ sau năm ngày lẩn trốn. Ảnh: Sơn Thủy.

Theo điều tra, tối 27/1, Ba cùng một người bạn đến xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, đánh bạc bằng hình thức cua bầu. Ba tranh giành với nhóm người địa phương để được cầm cái xóc đĩa. Hai bên ẩu đả.

Trong lúc đánh nhau, Ba dùng con dao bấm mang theo đâm vào ngực anh Nguyễn Chiếm Lâm (37 tuổi, xã Bình Giang) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và một người khác bị thương. Ba chạy trốn sau khi gây án và bị bắt ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, hôm 2/2.