Kẻ giết bố, truy sát người thân ngày Tết bị tống giam

Ngày 17/2, Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi) trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc về tội Giết người.

Nghi can Trương Mạnh Tuấn.

Hiện, mẫu máu của bị can được cơ quan điều tra đưa đi xét nghiệm xem có liên quan tới ma túy hay không, song vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, khuya ngày 10/2 Trương Mạnh Tuấn được xác định đã dùng dao bất ngờ tấn công khiến bố đẻ 61 tuổi tử vong tại chỗ; mẹ của Tuấn cùng người em gái cũng bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn dùng hung khí tự đâm một nhát vào bụng. Sau đó nghi phạm tiếp tục điều khiển ôtô con mang biển Nghệ An tới khu vực khu công nghiệp Nam Cấm thì tông vào một cột đèn. Bỏ lại xe, Tuấn chạy bộ qua nhiều khu đất rồi nhảy xuống sông với ý định tự tử, song lại tự bơi vào bờ...

Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan điều đọng hàng chục cán bộ chiến sĩ truy tìm khoảng 4 giờ đồng hồ. Tới sáng 11/2 đã phát hiện Tuấn đang nằm tại mép bờ sông cách hiện trường chiếc ôtô hắn ta tự gây tai nạn chừng 2 cây số.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ án. Ảnh: Anh Thư.

Nghi phạm được đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Êkíp bác sĩ mất hai giờ đã phẫu thuật thành công vết thương cho bệnh nhân. Tại bệnh viện, test nhanh định tính thành phần moóc-phin trong nước tiểu nhưng cho kết quả âm tính. Hiện sức khỏe của Tuấn đã tiến triển tốt nên được cơ quan điều tra đưa khỏi bệnh viện.

Bị can Tuấn là con đầu trong gia đình có hai anh em, trước khi gây thì nghi phạm được chính quyền đánh giá là công dân tốt. Tuấn từng có thời gian làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò.