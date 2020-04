Ivanka Trump đi du lịch dù kêu gọi dân ở nhà 0 MỹÁi nữ nhà Trump đi ngược lại lời khuyên của chính mình khi bay đến New Jersey dự lễ Vượt qua (Passover) cùng gia đình.

Ivanka Trump, chồng Jared Kushner và ba con đi nghỉ ở resort Mar-a-lago hôm 10/2/2017. Ảnh: AP.

Hôm 8/4, con gái lớn của tổng thống Mỹ, Ivanka Trump, cùng chồng Jared Kushner và ba con bay hơn 320 km từ Washington DC đến câu lạc bộ golf Trump ở Bedminster, New Jersey, để ăn mừng lễ Vượt qua năm nay, The New York Times đưa tin hôm 16/4. Trong khi đó, hàng triệu người Mỹ khác phải huỷ bỏ tổ chức lễ Vượt qua hoặc kỷ niệm từ xa qua video. Passover (lễ Vượt qua hay lễ Quá hải) là ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, nhà chồng Ivanka theo tôn giáo này.

Chuyến đi của gia đình Ivanka đã vi phạm yêu cầu của Nhà Trắng hôm 16/3 rằng người Mỹ nên "làm việc hoặc học tập ở nhà" và "tránh đi lại tuỳ ý". Đồng thời, Washington DC cũng đã ban hành lệnh ở yên trong nhà có hiệu lực từ 1/4, buộc người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết. Những người vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù.

Bài đăng kêu gọi người dân ở nhà trong đại dịch của Ivanka Trump trên Twitter hôm 30/3.

Là cố vấn cấp cao trong chính quyền của Trump, Ivanka cũng đóng vai trò nổi bật trong việc khuyến khích người dân Mỹ tuân thủ hướng dẫn giãn cách xã hội. Trong một video được đăng trên Twitter hôm 30/3, Ivanka kêu gọi mọi người có trách nhiệm làm chậm sự lây lan của nCoV. "Những người đủ may mắn có điều kiện được ở nhà, xin vui lòng, xin vui lòng làm như vậy. Mỗi người trong chúng ta đều đóng vai trò trong việc làm chậm sự lây lan của dịch bệnh", ái nữ của tổng thống Mỹ nói trong video.

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về thông tin do The New York Times đưa ra.

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, câu lạc bộ golf Trump Bedminster đã đóng cửa vì Covid-19. Ivanka vẫn đang ở lại khu nghỉ mát này. Cô cho biết sẽ làm việc từ xa tại đây, còn chồng cô, Kushner, đã trở về Washington DC để xử lý công việc riêng.

Tùng Anh (Theo Business Insider)