Hong Kong có ca đầu tiên tử vong vì nCoV 0 Trường hợp thứ hai chết vì virus corona ngoài Trung Quốc đại lục được xác nhận tại Hong Kong.

Một người đàn ông Hong Kong đeo khẩu trang đi ngoài đường phố khi dịch virus corona bùng phát. Ảnh: hongkongfp.

Sáng 4/2, đài truyền hình TVB đưa tin một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong tử vong do nhiễm nCoV. Bệnh nhân là nam giới, điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret Kwai Chung, tử vong sáng ngày 4/2 do suy tim, hậu quả của bệnh viêm phổi do nCoV.

Người này đến thành phố Vũ Hán ngày 21/1 và trở về 10 ngày sau đó bằng tàu cao tốc. Khi có biểu hiện bất thường, anh được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Queen Elizabeth, xét nghiệm dương tính với nCoV. Người này từng được truyền thông địa phương báo cáo mắc sẵn bệnh khác trong người.

Trước đó, hôm 2/2, Philippines công bố ca tử vong đầu tiên vì viêm phổi do nCoV ngoài Trung Quốc, là một người Hoa đến từ Vũ Hán.

Hiện Hong Kong có 15 trường hợp được xác nhận viêm phổi do nCoV, trong đó, có một ca bị truyền nhiễm tại địa phương. Ngoài ra, trên toàn Trung Quốc tính đến 7h sáng 4/2, có 425 trường hợp tử vong do căn bệnh này và hơn 20.000 người nhiễm bệnh.

Tùng Anh (Theo Reuters)