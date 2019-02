Hỗn chiến bằng súng trong đêm, ba người bị thương 0 Do mâu thuẫn làm ăn, hai nhóm giang hồ ở Hà Tĩnh rượt đuổi nhau hàng chục km, sau đó xả súng khiến ba người bị thương.

Khoảng 20h ngày 22/1, tại ngã ba Lạc Thiện (xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), hai nhóm gồm hàng chục thanh niên cầm mã tấu, kiếm, dao, lao vào ẩu đả, truy sát nhau.

Sau khi rượt đuổi nhau hàng chục km, đến tiệm cầm đồ ở xã Đức Dũng, một thanh niên rút súng, bắn về phía nhóm đối thủ khiến ba người bị thương nặng, phải tới bệnh viện cấp cứu. Một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

"Hiện trường có vỏ đạn và súng. Công an xã đang phối hợp với công an huyện Đức Thọ khám nghiệm, truy tìm những người liên quan", ông Nguyễn Doãn Quý, Trưởng công an xã Đức Dũng, nói.

Theo nhân chứng, cả hai nhóm tham gia vụ hỗn chiến đều là dân giang hồ, làm ăn trong lĩnh vực cầm đồ.

Nhà chức trách nhận định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn và đang làm rõ nguyên nhân.