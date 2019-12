Hơn 10 kg heroin người dân tưởng bánh kẹo 0 Quảng NamÔng Mai Văn Hùng (xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ) vớt được chiếc can chứa 25 bánh heroin song tưởng là "bánh kẹo Trung Quốc" nên đổ ra biển.

Hơn 10 kg người dân tưởng bánh kẹo

Ông Mai Văn Hùng có thói quen buổi sáng đi dọc bờ biển nhặt phế liệu dạt vào bờ để đem bán. 6h ngày 30/11, ông phát hiện một can nhựa màu vàng nằm cách mép nước khoảng 10 m.

Chiếc can nhựa đựng heroin. Ảnh: Sơn Thủy.

Can có dung tích 20 lít, xung quanh có nhiều ốc, sò bám vào. Nắp can không còn, phía dưới đáy khoét một lỗ vuông; bên trong chứa nước và nhiều gói hình chữ nhật màu vàng nhạt in chữ Trung Quốc.

"Tôi nghĩ đây là bánh kẹo nước ngoài trôi dạt lâu ngày, không còn ăn được nên đổ tất cả xuống biển để lấy can đem bán phế liệu", ông kể và cho hay lúc đổ không đếm có bao nhiêu gói.

"Tôi mà biết là ma túy thì mang nguyên can đến giao cho cơ quan chức năng ngay sáng hôm đó", ông nói và cho hay chiều cùng ngày khi biết tin đã mang can đến đồn biên phòng giao nộp.

Nhà chức trách cho rằng lượng heroin trong can do ông Hùng đổ xuống, một số nằm lại trên bờ, một số trôi xuống biển sau đó bị sóng đánh dạt vào bờ biển ở thôn Hòa Hạ. 16h ngày 30/11, người dân ra nhặt và tưởng lương khô nên mở ra xem.

Bánh heroin ghi chữ Trung Quốc. Ảnh: Sơn Thủy.

Một số người ăn thử thấy chất bột có vị đắng, nghi ngờ heroin nên trình báo cho cơ quan chức năng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cử lực lượng đến hiện trường, xác định đây là các bánh heroin nên vận động nhân dân giao nộp.

Ông Bùi Hồng Thận cho hay đang kéo lưới dọc bờ biển thì phát hiện một số "bánh màu vàng" trôi trên mặt nước. Ông đoán là bánh kẹo nên lội ra nhặt bốn bánh mang về. Một bánh ông cho hàng xóm, ba bánh cất trong tủ. "Khi biết là heroin, tôi qua nhà hàng xóm lấy rồi đến giao nộp cho biên phòng", ông nói.

Trưa 2/12, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, khen thưởng ông Hùng, ông Thuận, ông Công và ba người khác vì đã phát hiện, giao nộp 25 bánh heroin (hơn 10 kg).

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đây là khối lượng heroin lớn nhất được phát hiện tại địa phương từ trước tới nay. Nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc số ma túy này.