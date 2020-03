Hoàng tử Louis bắt chước anh chị vỗ tay 0 Nhà Cambridge được ca ngợi khi cùng hàng nghìn người dân Anh thực hiện video vỗ tay ủng hộ hệ thống y tế quốc gia trong cuộc chiến chống Covid-19.

Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge tối 26/3 chia sẻ một video lên trang Instagram của Kensington Royal, quay cảnh ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis vừa cười vừa nhiệt tình vỗ tay để bày tỏ sự ủng hộ đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

"Gửi tới tất cả bác sĩ, y tá, những người chăm sóc, các dược sĩ, tình nguyện viên và đội ngũ nhân viên NHS đang làm việc không ngừng nghỉ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19: xin cảm ơn các bạn", bài đăng chú thích, kèm hashtag "thank you NHS" và "clap for NHS".

Ba con nhà William - Kate vỗ tay cổ vũ đội ngũ y tế Anh

Video cho thấy ba đứa trẻ hoàng gia đều mặc đồ màu xanh khi vỗ tay ủng hộ các nhân viên y tế ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống virus. Video hiện đã thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Trong đoạn clip ngắn 25 giây, Hoàng tử Louis, người sẽ tròn hai tuổi vào tháng tới, đứng ở giữa và nhìn anh chị ở hai bên để bắt chước vỗ tay.

Hàng nghìn người đã ca ngợi vợ chồng Công tước xứ Cambridge vì chia sẻ đoạn video đầy ý nghĩa khi cả nước Anh đang xích lại gần nhau, thể hiện sự đoàn kết giữa đại dịch. Nhiều người bày tỏ xúc động, trong khi các nhân viên y tế ở tuyến đầu cho biết video thực sự mang lại sự động viên cổ vũ lớn lao, điều mà họ đang rất cần lúc này.

"Đây là một sự ủng hộ tuyệt vời cho NHS", một người dùng mạng bình luận. "Nhà Cambridge thực sự truyền cảm hứng trong khoảng thời gian khó khăn này, và ba em bé quá dễ thương. Xin cảm ơn NHS".

"Cảm ơn! Video khiến tôi rơi nước mắt", một nhân viên y tế viết.

"Wow video đáng yêu quá... cảm ơn gia đình! Là một y tá, tôi thấy mình thật sự nhỏ bé", một y tá bình luận.

Hoàng tử George và Công chúa Charlotte hiện ở nhà do các trường học trên cả nước Anh đã đóng cửa để phòng ngừa lây lan virus. Cả hai anh em theo học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh.

Hôm 26/3, cung điện Anh xác nhận Thái tử Charles, 71 tuổi, dương tính với nCoV. Ông có các triệu chứng nhẹ, sức khỏe ổn định và vẫn làm việc tại nhà trong vài ngày qua. Hiện người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng cách ly tại Birkhall, bất động sản lớn của hoàng gia ở Scotland, cùng vợ nhưng hai người ở riêng. Nữ Công tước xứ Cornwall Camilla hiện âm tính với virus.

Nhiều người dân trên khắp nước Anh đang thực hiện những video trong đó quay cảnh họ đứng trước cửa nhà, vườn hoa hay ban công vỗ tay nhiệt tình để bày tỏ sự ủng hộ và đề cao lực lượng y tế. Những người nổi tiếng và các chính trị gia ở Anh, trong đó có Amanda Holden, nhà Beckhams và Thủ tướng Boris Johnson, cũng tham gia hành động cổ vũ này.

Ba con nhà William - Kate vỗ tay cổ vũ đội ngũ y tế Anh Người dân đứng bên đường cổ vũ nhân viên y tế Anh

Sau khi khởi phát ở Trung Quốc, Covid-19 hiện xuất hiện ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 27/3, Anh ghi nhận 11.658 ca nhiễm và 568 người tử vong vì nCoV. Để kiểm soát dịch bệnh, Anh hiện đã phong tỏa toàn quốc.

Hướng Dương (Theo Sun)