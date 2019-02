Hít vài hơi cỏ Mỹ, cán bộ ngân hàng cầm dao chém cả nhà 0 Không có mâu thuẫn gì, chỉ vì chếnh choáng sau khi được mời hít cỏ Mỹ, Tuấn cầm dao chém chết bố, làm bị thương mẹ và em gái. Cán bộ ngân hàng Nghệ An truy sát cả gia đình trong đêm

Ngày 12/2, tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, Nghệ An, nghi can Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc), người dùng dao chém tử vong bố đẻ, làm mẹ và em gái trọng thương, đang nằm điều trị.

Cạnh Tuấn luôn có hai cảnh sát thay phiên túc trực. Bác sĩ Nguyễn Thế Tùng - Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc, cho biết sáng 11/2 Tuấn được cảnh sát đưa tới trong tình trạng bị một vết thương ở ổ bụng, tỉnh táo song có biểu hiện của người hoang tưởng nhẹ.

"Ê-kíp mất hai giờ để phẫu thuật vết thương cho bệnh nhân. Vài chục giờ sau khi được phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt song được theo dõi đặc biệt và đề phòng có biểu hiện chán nản...", ông Tùng nói và cho hay viện cũng test nhanh định tính thành phần moóc-phin trong nước tiểu nhưng cho kết quả âm tính.

Trước đó, khuya 10/2, Công an huyện Nghi Lộc nhận tin Tuấn dùng dao truy sát gia đình. Sau khi gây án, Tuấn điều khiển ôtô riêng rời khỏi nhà chừng 3 km tới địa phận khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) thì gây tai nạn.

Chiếc xe do Tuấn điều khiển đâm vào cột điện sau khi gây án khuya 10/2. Ảnh: Anh Thư.

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường nơi ôtô nghi do Tuấn điều khiển đâm gãy cột đèn, tài xế đã rời khỏi xe và bỏ trốn. Để truy tìm nghi can, 50 cảnh sát huyện Nghi Lộc phối hợp với công an các xã như Nghi Xá, Nghi Thạch chia làm nhiều tổ sục sạo nhiều nhà máy trong khu công nghiệp, nhà dân và rừng cây ở bán kính 5 km.

"Trời tối, anh em soi đèn pin lục từng ụ cỏ, soi từng ngóc ngách nghi nơi Tuấn đang trốn. Phương châm là phải tìm được nghi can sớm để tránh trường hợp gây án thêm cho người dân vô tội", một cán bộ công an tham gia truy bắt Tuấn kể.

Khoảng 5 giờ truy tìm, một tốp cảnh sát lùng sục tới một bờ sông gần khu công nghiệp thì phát hiện Tuấn nằm co ro, không mặc quần áo cách nơi đâm xe gây tai nạn khoảng hai cây số.

"Lúc cảnh sát tiếp cận, hắn ta nhận ra tội lỗi đã chém bố mẹ và người thân nên không thiết sống. Để trấn an tinh thần Tuấn, cảnh sát phải nói dối bố mẹ và người thân của Tuấn đang bị thương nhẹ và đang được chăm sóc tại bệnh viện", cán bộ công an kể.

Tuấn đang được điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc sau khi thảm sát gia đình khuya 10/2. Ảnh: Anh Thư.

Theo nhà chức trách, sau khi đâm xe gây tai nạn, Tuấn chạy bộ trong đêm, tới bờ sông định tự tử nhưng lại bơi vào bờ. Do đã ngâm nước nên nghi can trở nên tỉnh táo hơn.

Tuấn kể chiều 8/2 (mùng 4 Tết) đi họp lớp sau đó hát karaoke. Tại nơi hát, Tuấn được một người bạn cho hút vài hơi cỏ Mỹ, một lát sau thì thấy trong đầu nghĩ nhiều về "thiền sư"...

Thời điểm gây án, nghi can không có mâu thuẫn với người thân. Đêm 10/2, khi cả gia đình đang có mặt tại tầng một của ngôi nhà hai tầng, Tuấn bất ngờ có biểu hiện la ó rồi vơ dao chém bố mẹ cùng em gái.

"Người vợ thấy chồng hung hãn nên vội vàng bế con trai 3 tuổi vào buồng chốt cửa và thoát chết. Người phụ nữ này sau đó cố tri hô hàng xóm chạy qua giúp đỡ đưa những người bị thương tới viện. Tuấn sau khi gây án đã tự dùng dao đâm vào bụng rồi lái xe rời khỏi nhà...", một cán bộ xã Nghi Thạch kể.

Tại hiện trường, ông Hữu (61 tuổi), bố của Tuấn, được xác định tử vong; mẹ và em gái của nghi can trọng thương được đưa đi cấp cứu.

Đại úy Nguyễn Quốc Oai (Trưởng công an xã Nghi Thạch) cho hay Trương Mạnh Tuấn là con đầu trong gia đình có hai anh em. Bản thân Tuấn là công dân gương mẫu tại địa bàn, tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Dịp tết vừa qua, xã Nghi Thạch tổ chức giải bóng đá vì người nghèo, Tuấn là người đi đầu vận động người dân ủng hộ, quyên góp.

Thời điểm gây án, Tuấn đang giữ chức phó phòng kinh doanh một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò.