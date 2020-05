Harry sống giữa 'team Meghan' ở Mỹ 0 Nhà Sussex đang sống tại biệt thự hơn 18 triệu USD tại Los Angeles, xung quanh đều là người quen trong giới giải trí hay bạn bè lâu năm của Meghan.

Tuần trước, Mail đưa tin nhà Harry - Meghan chuyển tới biệt thự xa xỉ trị giá 18,5 triệu USD có 8 phòng ngủ, thuộc sở hữu của diễn viên, đạo diễn Hollywood Tyler Perry, 50 tuổi - người từng được đánh giá là diễn viên có cát xê cao nhất trong giới giải trí.

Villa rộng 16.000 m2 nằm trên đỉnh một ngọn đồi bên trong khu dân cư cao cấp Beverly Ridge Estates và được bảo vệ an ninh ở mức cao nhất. Tờ Page Six cho rằng nhà Sussex được mời về ở thay vì thuê căn biệt thự bỏ không này của Perry, do nam diễn viên hiện sống ở Atlanta, bang Georgia, cách Los Angeles hơn 3.200 km.

Hồi tháng 3, ông Perry được cho đã gửi chuyên cơ trị giá 120 triệu bảng Anh (150 triệu USD) tới Canada để đưa nhà Sussex đến Los Angeles vào lúc sáng sớm. Chuyến bay bí mật này giải thích vì sao không ai nhìn thấy cặp vợ chồng lúc họ rời khỏi Canada.

Biệt thự 8 phòng ngủ nơi nhà Harry - Meghan đang sống tại khu Beverly Ridge Estates. Ảnh: DM.

Nơi ở hiện tại của nhà Sussex hiện bao quanh bởi những người ở "team Meghan" (nhóm ủng hộ Meghan). Một vài người bạn thân của cựu diễn viên Mỹ sống rất gần biệt thự trên, trong đó có tay vợt Serena Williams. Serena, 38 tuổi, hiện sống ở khu dân cư bên cạnh cùng chồng và con gái Alexis Olympia, 2 tuổi.

Trong số những bạn lâu năm của Meghan còn có Benita Litt, hiện sống ở biển Venice, cách biệt thự trên một quãng đường ngắn lái xe. Meghan là mẹ đỡ đầu của hai con gái Benita, hai cô bé cũng từng làm phù dâu trong đám cưới của cô với Harry hồi tháng 5/2018.

Ngoài ra, giáo viên dạy pilates Heather Dorak - người mà Meghan từng miêu tả là "bạn thân nhất" của mình - cũng đang sống ở khu vực biển Santa Monica, cách chỗ ở của nhà Sussex không xa.

Abigail Spencer, người đóng chung với Meghan trong bộ phim truyền hình Mỹ "Suits", cũng nằm trong danh sách bạn lâu năm của nữ Công tước xứ Sussex. Spencer hiện ở khu vực Studio City, Los Angeles.

Meghan và bạn thân Serena Williams. Ảnh: Direct TV.

Meghan, 38 tuổi, từng tiết lộ cô cảm thấy rất vui khi được quay trở về quê nhà, sống gần bạn bè và mẹ mình, bà Doria Ragland. Tuy nhiên bạn bè của Hoàng tử Harry lại bày tỏ sự lo lắng, bởi anh có ít người quen hay bạn bè ở Los Angeles, vì thế rất có thể sẽ phải dựa vào nhóm bạn thân của vợ để thích nghi với cuộc sống mới.

Nhà động vật học Jane Goodall, một người bạn của Harry, chia sẻ tháng trước đã trò chuyện với hoàng tử Anh, trong đó anh tiết lộ thấy cuộc sống mới ở Mỹ khá khó khăn.

Trong khi Meghan trở về quê hương và tìm đến bạn bè để sớm ổn định cuộc sống mới, Harry lại "tự cô lập" khỏi những người ủng hộ trung thành nhất, theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Penny Junor.

"Bạn bè cũ của Harry đều cảm thấy đau lòng. Nhiều người muốn giúp đỡ, nhưng anh ấy lại tự tách mình ra. Điều đó không hề tốt. Dù bạn có là hoàng tử hay người hầu đi chăng nữa thì cuộc sống hẳn rất cô đơn nếu như không có bạn bè để cậy nhờ", bà Junor từng viết hồi đầu năm nay.

Khu vực Beverly Ridge Estates có cổng riêng được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, gần một sân bay tư nhân và vài trường tư thục được tìm kiếm nhiều nhất ở Los Angeles. Tuy nhiên, nơi đây được cho là quá đắt đỏ nếu như Harry - Meghan có ý định mua nhà, bởi sau khi rút khỏi hoàng gia Anh, họ không còn được lấy chi phí từ quỹ thuế quốc gia.

Hướng Dương (Theo Mail)