Hàng trăm học sinh Hạ Đình nghỉ học sau cháy Rạng Đông 0 Hà Nội320 trên tổng số 1.310 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình nghỉ học ngày 9/9, 10 ngày sau vụ cháy nhà kho Rạng Đông làm phát tán thủy ngân.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, cho biết có 129 em nghỉ do phụ huynh lo lắng vụ cháy nhà kho Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 83 em nghỉ với lý do về quê, 92 em nghỉ ốm và 16 học sinh nghỉ vì những lý do khác.

Khảo sát vị trí nhà ở của học sinh nghỉ học cho thấy 223 em có nhà nằm trong phạm vi 500 m tính từ tường rào nhà kho Rạng Đông. "Phụ huynh cho con nghỉ một phần vì nhà gần khu vực cháy chứ không hẳn trường học không đảm bảo. Nhiều người đã cho con về quê hoặc chuyển tạm chỗ ở nên số lượng nghỉ nhiều như vậy", ông Hữu nói.

Học sinh nghỉ học sau vụ cháy kho Rạng Đông Ông Phạm Gia Hữu thông tin số học sinh nghỉ học. Video: Dương Tâm.

Căn cứ vào điều lệ từng cấp về số buổi học sinh được phép nghỉ trong năm, nếu nằm trong ngưỡng cho phép, các em không phải học bù. Trường hợp nghỉ nhiều hơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân sẽ yêu cầu nhà trường tổ chức dạy bù miễn phí, nếu cần có thể điều động giáo viên từ các trường khác trong quận hỗ trợ.

Ngoài ra, ông Hữu cho hay gần 10 phụ huynh trường Tiểu học Hạ Đình muốn chuyển trường cho con. Do thời gian chuyển trường đã kết thúc (từ 1/9 đến 5/9), vì vậy Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ban giám hiệu trường tiếp nhận đơn và có hướng giải quyết phù hợp.

Học sinh trường Tiểu học Hạ Đình tan trường chiều 9/9. Ảnh: Dương Tâm.

Trước đó tối 7/9, trong buổi gặp gỡ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Xuân và Công ty Rạng Đông, đại diện phụ huynh 28 lớp của trường Tiểu học Hạ Đình chia sẻ ba mong muốn. Một là tổ chức khám sức khỏe cho học sinh tại trường. Hai là tẩy độc thủy ngân tại hồ Hạ Đình phía sau trường học. Ba là cho học sinh nghỉ học khoảng một tuần.

Trước những đề xuất này, UBND quận Thanh Xuân đã giao các trung tâm y tế tổ chức khám miễn phí cho học sinh tiểu học, THCS Hạ Đình (hai trường học gần nhà kho Rạng Đông nhất) và những em ở địa bàn quận có nhu cầu. Thời gian khám là cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

Về kiến nghị cho học sinh nghỉ học, ông Hữu cho biết, các chỉ số xét nghiệm tại trường Tiểu học Hạ Đình, cách nhà kho Công ty Rạng Đông 550 m, "trong ngưỡng giới hạn cho phép nên học sinh vẫn phải đi học bình thường".

Ngày 28/8, Nhà kho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) bị cháy, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ngày 8/9, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết lãnh đạo Công ty Rạng Đông thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn viên Amalgam.

Dương Tâm - Thanh Hằng