Hàng nghìn cảnh sát cơ động, đặc nhiệm bảo vệ Hội nghị Mỹ - Triều 0 Lực lượng cảnh sát cơ động của Hà Nội và Bộ Công an làm nhiệm vụ với 100% quân số từ ngày 24/2.

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm diễn tập tại quảng trường Sân vận động Mỹ Đình tháng 1/2016. Ảnh: Bá Đô.

Trước thềm Hội nghị Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2, sáng 19/2, đại diện Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cho biết đơn vị được lệnh ứng trực 100% quân số từ 24 đến hết 28/2. Số lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ lên tới cả nghìn cán bộ, chiến sĩ.

"Việc bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn được ưu tiên mức cao nhất", vị này nói và cho hay những ngày tới, kế hoạch bảo vệ sẽ được lên phương án cụ thể.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) cho hay đơn vị sẽ huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm việc trước và trong các ngày diễn ra hội nghị.

Theo đại diện Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội), đơn vị đã có kế hoạch phân luồng, tuần tra... để trình cấp trên duyệt. Các phương án phân luồng sẽ được công bố để người dân lựa chọn hướng đi phù hợp.

Tại khu vực sân bay Nội Bài, trong thời gian đón các đoàn của tổng thống Mỹ, an ninh được đặt trong tình trạng cao nhất. Ngoài cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, công an các đơn vị nghiệp vụ, hơn 800 nhân viên an ninh, cảnh sát được lệnh ứng trực, rà soát trong và ngoài sân bay.

Trước đó, ngày 15/2, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 tại các địa bàn quan trọng, đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga, bến xe...; tăng cường hàng chục tổ công tác cảnh sát hình sự tuần tra kiểm soát từ 23h hôm trước đến 5h hôm sau...

Trong thông điệp liên bang hôm 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cuộc gặp lần hai giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra ở Việt Nam, trong hai ngày 27-28/2.