Hai homestay ở Hội An khai khống khách Trung Quốc

Ngày 25/2, ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh thanh tra (Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam), cho biết đã xử phạt hành chính hai homestay ở TP Hội An về hành vi báo cáo khách không trung thực. Mỗi cơ sở bị phạt 2 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Du khách tham quan Hội An. Ảnh: Sơn Thủy.

Trước đó, ngày 6/2, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam phát hiện hai cơ sở nêu trên khai báo có 39 khách Trung Quốc đang lưu trú. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiểm tra không phát hiện khách ở và số khách này cũng không có mặt ở Hội An như đăng ký.

Làm rõ sự việc, nhà chức trách xác định một công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài đã liên kết với hai homestay để khai báo khống du khách. Công ty này cung cấp thông tin của khách quốc tịch Trung Quốc để nhân viên homestay khai báo lưu trú hàng đêm qua phần mềm quản lý người nước ngoài của chính quyền địa phương. Mục đích của việc khai khống là gia hạn visa cho du khách quốc tịch Trung Quốc trong thời gian một tháng trở lại đây.

Hiện một trong các điều kiện để gia hạn visa là du khách phải lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn. Vì vậy, theo nhà chức trách, công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh đã liên kết với cơ sở lưu trú khai khống, nhằm tạo thuận lợi khi làm thủ tục.

Gần đây lượng du khách đến Hội An sụt giảm mạnh. Từ trước Tết, mỗi ngày trung bình có hơn 3.000 khách quốc tế và khoảng 100 khách Việt Nam mua vé tham quan. Khách quốc tế đã giảm hơn 50% và khách Việt Nam giảm 90% so với cùng kỳ. Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp du khách lưu trú tại Hội An nhiễm nCoV.