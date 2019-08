Hai công nhân nhà máy thủy điện bị khởi tố 0 Nguyễn Văn Anh và Trần Quyết Tiến, hai công nhân nhà máy thủy điện Nậm Nơn (Nghệ An), bị khởi tố tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính.

Hai bị can được tại tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú, Công an Nghệ An ngày 22/8 cho biết. Đây là hai người liên quan tới việc nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước gây chết người ngày 23/5.

Theo đó, chiều 23/5, ông Anh là trưởng ca, còn Tiến là người trực vận hành nhà máy thủy điện Nậm Nơn đóng tại huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xả cửa thoát nước nhưng đúng quy định.

Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân May.

Do không được báo trước, anh Vi Văn May (34 tuổi) cùng em trai Vi Văn Thân chèo thuyền thả cá dưới chân đập thủy điện không kịp thoát ra khỏi khu vực, nước xả mạnh nên thuyền bị lật. Anh Thân may mắn được người dân cứu sống còn anh May bị nước cuốn trôi. Sau hai giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí thuyền lật khoảng 30 m.

Phía đơn vị cùng nhân viên liên quan của nhà máy đã đồng ý hỗ trợ 695 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.