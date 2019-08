Hai anh em họ trộm xe máy liên tỉnh 0 Từ đầu tháng 6, Kỳ và Quý gây ra 12 vụ trộm xe máy tại Quảng Bình và Quảng Trị ở những nơi đông người như đám cưới, trường học.

Nguyễn Phong Kỳ (trái) bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Bình

Sáng 8/8, công an Quảng Bình cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Phong Kỳ (29 tuổi) và Nguyễn Phong Qúy (36 tuổi), cùng trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, về tội Trộm cắp tài sản. Cả hai là anh em họ, có bốn tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Qua tin báo có nhiều xe máy trên địa bàn bị mất cắp, công an Quảng Bình lập chuyên án đấu tranh. Qua một tháng theo dõi, nhà chức trách nhận thấy Nguyễn Phong Kỳ và Nguyễn Phong Quý có biểu hiện nghi vấn về thời gian và tài chính, có dấu hiệu trộm xe máy liên tỉnh.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai từ đầu tháng 6, họ gây ra 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Cả hai chọn những nơi đông người như đám cưới, trường học, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác để phá khoá, trộm xe. Trộm xe ở Quảng Bình, hai đạo chích mang vào Quảng Trị tiêu thụ và ngược lại.

Có tiền án về tội Trộm cắp tài sản nên cả hai rất chuyên nghiệp trong việc đối phó với công an, gây khó khăn trong việc điều tra, thu giữ tang vật. Hiện nhà chức trách Quảng Bình tạm giữ tang vật gồm 5 xe máy.

Hà Thương