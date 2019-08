Giáo viên Gateway liên lạc với phụ huynh qua phần mềm 0 Trường Gateway (Hà Nội) có nguyên tắc không cho số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh chỉ được liên lạc qua phần mềm riêng, khiến thông tin học sinh kẹt trên ôtô bị chậm trễ.

Sáng 7/8, phụ huynh và phóng viên báo chí tập trung đông trước cổng trường Gateway, một ngày sau vụ việc học sinh lớp 1 Tokyo Lê Hoàng Long (6 tuổi) bị bỏ quên trên ôtô. Sáng đọc báo, xem thời sự chị Trang (Cầu Giấy) mới biết tin và không khỏi sốc. Chị cũng có con học trường Gateway nên nán lại ngoài cổng trường để chia sẻ với các phụ huynh khác sau khi đã đưa bé vào lớp. Chị thường tự đưa con đến trường, đợi giao cho cô chủ nhiệm rồi mới về.

"Chuyện này không chấp nhận được vì trên xe có cô phụ trách và lái xe. Cô phải đón cháu từ tay của bố mẹ sau đó đưa cháu vào lớp giao cho cô giáo. Cô ấy chính là người quên. Nếu trách ông lái xe một phần thì phải trách cô ấy 10 phần", chị Trang nói.

Anh Trương Tất Thành có con gái học cùng lớp với nạn nhân Long và cũng là hội trưởng hội phụ huynh của lớp này. Sáng nay, anh đưa con đến trường sớm rồi dự buổi gặp giữa nhà trường và phụ huynh lớp Tokyo.

"Tôi đau lòng lắm, rất buồn. Tôi lại là hội trưởng phụ huynh lớp cháu Long. 20h tối qua, sau khi biết tin, tôi đã tới đồn công an cùng cô giáo chủ nhiệm", anh Thành nói.

Anh Trương Tất Thành - hội trưởng hội phụ huynh lớp 1 Tokyo trường Gateway - lớp có cháu bé tử vong. Ảnh: Hà Phương.

Con gái anh Thành và các bạn lớp 1 Tokyo mới nhập học được hai ngày, chưa kịp quen trường, lớp, cô giáo. Nhà gần nên con gái anh được bố mẹ đưa đón bằng xe gia đình, thay vì đi ôtô của nhà trường. Trên các xe đưa đón học sinh có một cô phụ trách và một lái xe. Cô phụ trách xe học sinh gặp nạn hôm 6/8 mới làm được hai ngày và đã lớn tuổi.

Anh Thành cho rằng vụ việc của cháu Long cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong việc quản lý học sinh của nhà trường. Ngoài ra, giữa lái xe, cô đưa đón học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp cũng không có sự liên kết, khi suốt một ngày dài, cô không nắm được lớp thiếu học trò. Anh cho biết thêm nhà trường có nguyên tắc không cho số điện thoại của giáo viên. Trường có ứng dụng riêng trên điện thoại và yêu cầu phụ huynh tải về trong ngày khai giảng. Mọi thông tin về học sinh sẽ được trường thông báo qua mạng nội bộ này.

"Chỉ đến ngày đầu tiên nhập học chúng tôi mới biết cô giáo chủ nhiệm của con là ai, tên gì. Buổi họp phụ huynh đầu tiên, chúng tôi được nhà trường chỉ dẫn cài đặt phần mềm riêng và được cho biết sẽ nhận thông báo qua đây. Vì vậy, chúng tôi rất thắc mắc nếu không dùng smartphone thì làm sao để liên lạc nhưng nhà trường không ai trả lời được", anh Thành nói.

Lớp của con gái anh Thành có 17 học sinh. Trong ngày đầu tiên đưa con đến lớp, anh được bầu làm hội trưởng, xin số điện thoại của 16 phụ huynh khác để lập ra nhóm chat. Biết tin Long gặp nạn, các phụ huynh bức xúc, một số nhà có ý định chuyển trường cho con.

"Chúng tôi muốn nhà trường thay đổi, khắc phục để trường tốt lên, để các phụ huynh gửi gắm con yên tâm, đặc biệt là khối 1. Tôi có một đứa con gái, tôi lo lắng từng chút một, đưa đến trường, đến phòng ăn rồi ngồi lại một chút mới về. Nhưng tôi thấy các cô chưa quan sát, để ý đến những việc nhỏ, ví dụ như một cháu quên dép, đi chân đất mà các cô mãi mới biết", anh Thành chia sẻ.

Phần mềm của trường Gateway dùng để liên lạc với phụ huynh. Ảnh: Hà Phương.

Trong họp báo sáng nay, bà Phan Thu Hà, chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy, cho biết xe chở cháu Long sáng 6/8 do tài xế Doãn Qúy Phiến (ở Dịch Vọng, Cầu Giấy) điều khiển. Đi cùng ông Phiến trên xe có bà Nguyễn Bích Quy - phụ trách giao nhận học sinh.

Khoảng 6h sáng 6/8, ông Phiến cùng bà Quy đi xe từ bãi đỗ ở ký túc xá HV Báo chí và Tuyên truyền đón 13 cháu, trong đó có cháu Long từ điểm đón xe bus trước tòa nhà Trung Yên Plaza, Yên Hòa, Cầu Giấy. Đến khoảng 7h25, ông Phiến dừng xe ở cổng phụ của trường Gateway. Bà Quy là người đưa các cháu xuống xe, sau đó đóng cửa xe lại. Ông Phiến lái xe về bãi đỗ trường Báo chí và gửi xe tại đây. 15h30 cùng ngày, ông Phiến điều khiển ôtô đến trường Gateway đón các cháu. Lúc này, bà Quy đưa 12 cháu ra xe nhưng không thấy cháu Long đâu nên báo cô giáo còn bà tiếp tục đưa các học sinh khác lên xe.

Khi mở cửa ôtô, bà Quy phát hiện cháu Long đang nằm ở dưới sàn, phía sau ghế lái, nên hô hoán mọi người bế vào phòng y tế của trường. Sau đó Long được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ không còn, mạch không, huyết áp không. Sau 30 phút tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn nhưng không có kết quả, các bác sĩ thông báo với gia đình cháu đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra quận đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra rõ nguyên nhân cháu Long tử vong. Sau đó, công an bàn giao thi thể cháu Long cho gia đình để đưa cháu về Nga Sơn, Thanh Hóa, an táng.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự.

Xe đưa đón của học sinh trường Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 7/8. Ảnh: Hà Phương.

Hà Phương - Tùng Anh