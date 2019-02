Giao 10 bánh heroin trong nhà nghỉ lấy 135 triệu đồng 0 Mang ba lô bọc 10 bánh heroin vào nhà nghỉ, hai người đàn ông ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai, bị bắt quả tang trước khi giao cho khách.

Số ma tuý cảnh sát thu giữ của Chúng và Nhà tại nhà nghỉ ở huyện Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Tuấn.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ Lù Seo Nhà (38 tuổi) và Tráng Seo Chúng (28 tuổi) cùng trú tại xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, chiều 22/1, Nhà và Chúng khoác balô chứa 10 bánh heroin bọc trong nhiều lớp nilon vào nhà nghỉ ở huyện Bảo Thắng thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, cả hai khai mua số heroin của một người dân tộc Mông sống tại Trung Quốc và đến nhà nghỉ để bán cho một người đã hẹn trước lấy 135 triệu đồng tiền công.

Tại Sơn La, rạng sáng 23/1, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp kiểm tra, bắt quả tang Giàng A Ninh (32 tuổi, ở xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu) tàng trữ trái phép hai viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, một ôtô và một số vật chứng khác liên quan.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Giàng A Ninh tại bản Ông Lý (xã Chiềng Khừa), thu giữ 20 bánh heroin, 3 điện thoại di động, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ của Giàng A Ninh là Thào Thị Dợ (35 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tuấn Sơn