Gạ bạn của con quan hệ tình dục 0 Hà NộiLê Đình Thắng (40 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình) rủ nữ sinh 14 tuổi, bạn học của con trai, sang nhà hàng xóm nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Lê Đình Thắng ở cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: CSCC.

Hôm 3/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình cho biết đã khởi tố và tạm giam bị can Lê Đình Thắng, để điều tra về hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Anh (14 tuổi, ở Hà Nội), bạn học cùng trường với con trai Thắng.

Vào khoảng 8h ngày 15/1, cháu Anh đến nhà Thắng chơi với bạn. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, con trai Thắng đi học thêm, Anh ở chơi với Thắng. Dục vọng nổi lên, Thắng gạ gẫm Anh quan hệ tình dục, sau đó rủ Anh sang nhà hàng xóm để dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại. Tại đây, Thắng thực hiện hành vi giao cấu với cháu Anh nhưng bất thành. Thắng bảo cháu mặc lại quần áo rồi ra về.

Khi về nhà mình, lo sợ có thai nên Anh đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ đẻ của mình. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Anh đến Công an phường Thành Công, quận Ba Đình trình báo sự việc. Cùng ngày, Công an phường Thành Công đã đưa Lê Đình Thắng về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận toàn bộ sự việc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nguyễn Ngoan