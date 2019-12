Đường dây trộm xe máy liên tỉnh 0 Hà TĩnhBốn thanh niên tuổi 18-29 cấu kết lập đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Ngày 10/12, Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng, Trần Xuân Hiếu (24 tuổi), Nguyễn Văn Hiên (18 tuổi, cùng trú xã Kỳ Thọ) và Lê Trung Dũng (28 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Bốn nghi can Tiến Dũng, Hiên, Hiếu và Trung Dũng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2016-2019, Tiến Dũng rủ Hiếu và Hiên lập đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh. Chúng thường "đi tuần" các tuyến đường quốc lộ ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Quảng Bình vào đêm khuya hoặc rạng sáng, thấy nhà dân hoặc công sở để xe máy sơ hở thì lập tức tiếp cận phá khóa, nổ máy lái xe rời đi.

Xe máy ăn trộm được nhóm của Tiến Dũng đem vào huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) nhập cho Trung Dũng, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Trung Dũng sau đó tháo biển, làm mới xe, bán lại cho những ai có nhu cầu.

Công an huyện Kỳ Anh xác định, trong ba năm, đường dây do Tiến Dũng cầm đầu gây ra 23 vụ trộm xe máy, tài sản chiếm đoạt bất chính hơn 200 triệu đồng. Hôm nay, ngoài bắt bốn nghi can, cảnh sát còn thu hồi 17 xe máy trong vụ án.