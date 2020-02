Đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Nghệ AnMoong Thị Ba (53 tuổi) cùng đồng phạm tổ chức đưa thai phụ ở miền núi Nghệ An vượt biên qua Trung Quốc.

TAND tỉnh Nghệ An ngày 21/2 tuyên Ba, Xeo Thị Tiến (38 tuổi) 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cùng tội danh, Moong Thị Lý (37 tuổi) 12 tháng tù giam, cả ba bị cáo đều trú huyện Kỳ Sơn.

Theo cáo trạng, tháng 3/2018 con gái của Moong Thị Ba là Moong Thi Ooanh (33 tuổi) trú huyện Kỳ Sơn sau thời gian sinh sống ở Trung Quốc thì trở về quê bàn với mẹ "tìm người mang thai đưa qua Trung Quốc bán bào thai khi lọt lòng". Mỗi đứa trẻ sơ sinh bán đi, sản phụ được trả 60 triệu đồng.

Ba sau đó thuyết phục thành công một phụ nữ mang thai ở huyện Kỳ Sơn vượt biên thành công. Hai tháng sau, người phụ nữ này sinh một cháu bé thì Oanh bán cho một gia đình tại Trung Quốc với giá tương đương 50 triệu đồng. Không giữ lời hứa ban đầu, Oanh đưa nạn nhân trở về Việt Nam và chỉ trả 4 triệu đồng tiền Việt.

Tháng 8/2018 Xeo Thị Tiến, Moong Thị Lý liên lạc với Oanh để đưa hai phụ nữ đang mang thai ở địa bàn qua Trung Quốc với thủ đoạn tương tự. Tại Trung Quốc, một thai phụ bị tai nạn giao thông tử vong; người còn lại bị thương.

Đầu năm 2019, nhóm của Tiến, Lý và Oanh bị bắt. Tuy nhiên, trong quá trình được tại ngoại do đang mang bầu, Oanh tiếp tục bỏ trốn.

Năm 2018, Nghệ An ghi nhận 25-27 trường hợp phụ nữ ở huyện Kỳ Sơn vượt biên qua Trung Quốc khi mang bầu những tháng cuối. Họ đã bán con vừa lọt lòng để nhận 40-50 triệu đồng với bé trai và 70-80 triệu đồng với bé gái.

Tháng 12/2018, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra các vấn đề liên quan mua bán bào thai. Nghệ An đã phát hiện tình trạng đưa phụ nữ có thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán.