Đoàn tụ cha mẹ sau 33 năm mất tích 0 Trung QuốcBị bắt cóc từ khi 7 tháng tuổi, hơn 30 năm sau, chàng trai Zhang Wei lần đầu gặp lại cha mẹ đẻ hôm 10/5.

Vợ chồng ông Zhang Shengrong gặp lại con trai Zhang Wei (giữa) sau 33 năm xa cách. Ảnh: AsiaWire.

Tối 1/11/1987, ông Zhang Shengrong, ở làng Toyouqi, thành phố Bao Đầu, thuộc khu tự trị Nội Mông, có việc phải ra ngoài. Vợ ông sau đó cũng được những người hàng xóm rủ đi cùng, vì thế bà để cô con gái hai tuổi ở nhà cùng con trai 7 tháng tuổi Zhang Wei. Lúc trở về, vợ ông Zhang phát hiện con trai đã biến mất liền báo cho chồng và cảnh sát.

Nhà chức trách bắt tay vào điều tra. Tuy nhiên, khi đó các phương pháp và công cụ tìm kiếm bị hạn chế, họ không phát hiện manh mối nào có giá trị. Suốt 33 năm, cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc ở Trung Quốc và bắt giữ các nghi phạm. Họ cũng thu hẹp và khoanh vùng phạm vi tìm Zhang Wei.

Do gặp biến cố, gia đình ông Zhang, hiện 58 tuổi, chuyển đến sống ở Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Dù vậy, cảnh sát Tuyouqi vẫn đi tới nhà mới của ông để thu thập tin tức, lấy kết quả ADN rồi lưu vào dữ liệu hồ sơ quốc gia về các trường hợp bắt cóc trẻ em.

Bản thân vợ chồng ông Zhang cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm con, họ nhiều lần lên các chương trình phúc lợi công cộng như "Baby to Go Home" và "Waiting for Me" để trình bày trường hợp của con trai Zhang Wei, nhưng không có kết quả.

Zhange Wei (trái) được mẹ bế, bên cạnh chị gái 2 tuổi. Ảnh: AsiaWire.

Gần đây, nhờ công nghệ mới và hệ thống so sánh dữ liệu ADN khổng lồ, cảnh sát Tuyouqi tìm thấy một người đàn ông tên Yang Dehua ở thị xã An Khâu, tỉnh Sơn Đông, có kết quả trùng khớp. Họ và vợ chồng ông Zhang Shengrong đã vượt hơn 1.000 km để tìm gặp Yang.

"Vừa nhìn tôi đã biết không cần phải xét nghiệm quan hệ huyết thống nữa. Thằng bé chẳng khác đứa con trai thứ hai của vợ chồng tôi. Tôi tin chắc nó là con mình", ông Zhang mừng rỡ nói sau khi được đoàn tụ con trai hôm 10/5.

Cảnh sát sau đó xác nhận Yang Dehua chính là Zhang Wei, đứa con trai bị bắt cóc cách đây 33 năm của vợ chồng ông Zhang. Hiện Zhang Wei đã kết hôn, có một đứa con và sống hạnh phúc.

Theo lời mẹ nuôi của Zhang Wei, năm xưa, chồng bà đã mang đứa trẻ về nhà nhưng không nói rõ đứa bé đến từ đâu. Ông này đã qua đời từ 10 năm trước.

Do chưa có thông tin cụ thể về việc Zhang Wei bị bắt cóc ra sao, cảnh sát Tuyouqi cho biết sẽ tiếp tục điều tra.

Hướng Dương (Theo China News)