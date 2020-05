'Diana từng cố tự tử bốn lần' 0 Bộ phim tài liệu sắp chiếu trên Netflix hé lộ bốn lần cố Công nương Diana tìm đến cái chết, được cho là có thể sẽ khiến anh em Hoàng tử William và Harry buồn giận.

Công nương Diana khi còn sống. Ảnh: UK Press.

Theo The Sun, loạt phim tài liệu gồm bốn phần, tiêu đề tạm đặt là "Being Me: Diana", sẽ đào sâu vào những dằn vặt trong tâm tưởng của Diana - từ việc đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống đến cuộc nhân bất hạnh với Thái tử Charles và tuổi thơ không êm đềm.

Loạt phim mới sử dụng băng ghi hình những bài phát biểu trước khi qua đời của Diana cũng như các cuộc phỏng vấn những người gần gũi với cố công nương để làm sáng tỏ sự hỗn loạn bên trong của Diana trước khi ly thân năm 1992.

Being Me: Diana đang được sản xuất bởi công ty truyền hình DSP và dự kiến chiếu trên Netflix nhưng vẫn chưa được uỷ quyền. Người phát ngôn của Endemol Shine, công ty mẹ của DSP, cho biết: "Chương trình này chưa được uỷ quyền phát sóng và mọi tình tiết được đưa ra trong đó đều là dữ liệu công khai".

Theo nguồn tin thân cận, hoàng gia từ chối tham gia vào loạt phim tài liệu này và gia đình Spencer (nhà Diana) cũng vậy. "William và Harry sẽ rất buồn và giận dữ. Điều đó đặc biệt khiến Harry lo lắng vì anh ta đang làm việc với Netflix. Hoàng gia bị giáng một đòn mạnh đúng lúc Harry và Meghan rời đi, thật không tốt chút nào", nguồn tin nói thêm.

Cuối tháng 4, Công tước xứ Sussex xuất hiện trong đoạn video giới thiệu chương trình đặc biệt kỷ niệm 75 năm Thomas The Tank Engine có tên "Thomas and Friends: The Royal Engine" của Netflix. Đoạn video được thực hiện hồi tháng 1, trước khi Harry và Meghan rút khỏi hoàng gia. Nhà Sussex cũng được cho là đang đàm phán thêm với "ông lớn" ngành dịch vụ xem phim trực tuyến về các dự án tương lai.

Harry đọc tập truyện kỷ niệm 75 năm ra đời Thomas The Tank Engine. Ảnh: AP.

Thái tử Charles và Diana Spencer kết hôn tại nhà thờ St. Paul vào ngày 29/7/1981. Năm 1992, Thủ tướng John Major tuyên bố cả hai ly thân nhưng vẫn sống cùng nhau tại Điện Kensington. Họ chính thức ly dị vào năm 1996 và một năm sau Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris, Pháp. Tới 2005, Thái tử Charles tái hôn với Camilla Parker Bowles.

Tùng Anh (Theo Mirror)