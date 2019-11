Diana giữ bí mật với Charles giới tính đứa con thứ hai 0 AnhDo Thái tử Charles thích có con gái nên sau khi xem siêu âm và biết mình lại bầu con trai, Diana đã giữ bí mật cho tới tận ngày sinh nở.

Thái tử Charles đến viện đón Công nương Diana sau khi bà sinh con trai Harry.

Công nương Diana và Thái tử Charles chào đón con trai đầu lòng William vào ngày 21/6/1982, chỉ chưa đầy một năm sau đám cưới cổ tích.

Theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton, khoảng hai năm sau, Công nương Diana lại mang thai Hoàng tử Harry, và bà đã giữ bí mật giới tính của đứa bé cho tới ngày sinh. Dù cả hai vợ chồng đều rất vui khi biết sắp có thêm con, công nương xứ Wales vẫn không tiết lộ điều quan trọng nhất về giới tính cái thai cho chồng biết.

Thông tin trên được ông Morton tuyên bố trong cuốn tiểu sử Diana: Her True Story - in Her Own Words.

Tác giả này kể lại bà Diana đã nói với ông rằng: "Tôi biết Harry sẽ là một bé trai vì đã nhìn thấy con qua siêu âm. Charles thì luôn muốn có con gái. Anh ấy thích đẻ hai đứa, và muốn bé gái. Vì biết Harry là con trai, nên tôi đã không nói cho chồng".

Lúc Hoàng tử Harry chào đời vào ngày 15/9/1984, ông Morton khẳng định Công nương nói rằng phản ứng của Thái tử Charles không mấy nhiệt tình, dù ông cũng vui khi con sinh ra khỏe mạnh.

"Ồ, Chúa ơi, đó là một cậu bé. Và nó còn có mái tóc đỏ nữa", ông Morton kể lại phản ứng của Thái tử Charles khi lần đầu thấy con trai thứ hai.

Sự thèm khát có con gái của Thái tử Charles vẫn không chấm dứt kể cả đến lễ rửa tội của Harry, khi ông nói với bà Frances Kydd, mẹ của Diana, rằng: "Chúng con rất thất vọng, chúng con đã nghĩ đó là con gái".

Theo lời kể lại của Diana thì lúc đó bà Frances đã ngẩng đầu lên và nói với con rể rằng: "Con nên nhận ra mình đã may mắn ra sao khi có một đứa trẻ bình thường, lành lặn".

Công nương Diana và Thái tử Charles ly hôn vào năm 1996, gần một năm sau khi Diana tiết lộ về việc chồng ngoại tình trong cuộc phỏng vấn truyền hình gây sốc với đài BBC.

Năm 1997, Diana qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc tại đường hầm Pont de l'Alma ở Paris, Pháp, cùng với bạn trai Dodi Fayed và tài xế. Hoàng tử William và Harry khi đó đều đang ở Balmoral thì nhận được hung tin.

Cả hai anh em hiếm khi chia sẻ về cái chết của mẹ, nhưng đã lần đầu tiên quyết định mở lòng về sự mất mát này hồi năm ngoái, hơn 20 năm sau khi Diana qua đời.

Trong bộ phim tài liệu Diana 7 Days của BBC, Harry đã nói về "sự hoài nghi" về cái chết của mẹ và anh đã "từ chối thừa nhận điều đó ra sao". "Không có một sự mất mát nào đau đớn hơn thế", anh chia sẻ.

Hướng Dương (Theo Mirror)