Đi bắt cá khi đang cách ly 0 Quảng NamTrở về từ TP HCM, Lương Văn Hùng, 26 tuổi, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, cam kết cách ly tại nhà nhưng sau đó cùng bốn người bạn mang kích điện đi bắt cá.

Sáng 7/4, UBND xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn Hùng.

Anh Lương Văn Hùng (áo trắng) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Châu Hải.

Theo nhà chức trách, ngày 25/3, Hùng từ TP HCM về quê và cam kết với chính quyền địa phương cách ly tại nhà để phòng Covid-19. Tuy nhiên, anh rời nhà đi bắt cá.

Chiều 5/4, Hùng cùng bốn người bạn dùng máy kích điện đến xã Tam An bắt cá trái phép và bị nhà chức trách phát hiện.

Công an xã Tam An đã xử lý hành chính nhóm Hùng về hành vi dùng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép. Riêng Hùng, lực lượng chức năng bàn giao hồ sơ cho công an xã Tam Thành xử lý hành vi tụ tập đông người và không chấp hành quy định cách ly trong dịch bệnh.