'Đầu gấu' Ninh Bình đấm bác sĩ khi đưa con gái nhập viện 0 Cho rằng nhân viên bệnh viện Ninh Bình không nhiệt tình điều trị vết thương cho con gái, Bắc, 37 tuổi, quát mắng rồi lao vào đấm đá bác sĩ trực hôm 9/8.

Ngày 12/8, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Đinh Việt Bắc (tức Bắc "Lợn", ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, Bắc nhiều lần tấn công y bác sĩ dù bảo vệ can ngăn.

Nhà chức trách cáo buộc, sáng 9/8, Bắc và vợ xảy ra xô xát. Anh ta cầm bát ném vợ nhưng vô tình làm con gái bị thương ở trán, phải đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để xử lý vết thương. Tại đây, con gái của Bắc đã được các y, bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ thương tích, chờ phẫu thuật cho bé.

Tuy nhiên, cho rằng nhân viên y tế không nhiệt tình điều trị nên Bắc quát mắng rồi bất ngờ lao vào đấm đá y bác sĩ trực cấp cứu. Bảo vệ bệnh viện xuất hiện can ngăn song người này vẫn hung hăng, không dừng tay.

Công an thành phố Ninh Bình sau đó tăng cường lực lượng, bắt giữ nghi can đưa về trụ sở. Theo công an, Đinh Việt Bắc là giang hồ cộm cán, từng có tiền án, tiền sự và vừa mãn hạn tù. Nhiều người dân ở Ninh Bình và các tỉnh lân cận phải e ngại khi nghe nhắc tên Bắc "Lợn".