Dân làng vây đánh cặp tình nhân đi trộm chó 0 Đôi nam nữ ở Thanh Hoá vào làng trộm chó nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ rồi vây đánh bầm dập rước khi giao cho công an.

Tối 12/8, ông Cao Văn Lượng, Trưởng công an xã Phú Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá), cho hay người dân địa phương vừa vây bắt được hai người dùng xe máy đi trộm chó.

Cặp đôi bị xích tay cạnh con chó vừa bị đánh bả chết.

Theo ông Lượng, khoảng 6h cùng ngày, dân làng nhìn thấy bộ đôi lạ mặt đi xe máy Honda vào làng với dáng điệu khả nghi nên theo dõi. Lát sau, họ phát hiện hai người này rú ga rời làng chở theo một con chó đã chết nên tri hô đuổi theo.

Hai nghi can trộm chó bỏ chạy đến thôn Thuần Nhất, xã Phú Lộc thì bị bắt giữ. Rất đông người dân tức giận, kéo đến đánh đập nhóm "cẩu tặc" rất dữ dội. Công an sau đó có mặt can thiệp, đưa về trụ sở.

Hai tên trộm được xác định là Lê Văn Công (34 tuổi, ở xã Tuy Lộc) và Trịnh Thị Thơm (25 tuổi, ở xã Ngư Lộc, cùng huyện Hậu Lộc).

Theo nhà chức trách, Công và Thơm là tình nhân, bí tiền tiêu nên họ thường rủ nhau đi bắt trộm chó về bán cho đầu nậu. Hơn tháng trước, cặp đôi này vừa bị công an xử phạt hành chính về hành vi trộm chó.

Hai nghi can và tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc thụ lý.