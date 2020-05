Cựu trưởng công an Thanh Hoá lĩnh 24 tháng tù 0 Thanh HóaCựu đại tá công an Nguyễn Chí Phương được xử dưới khung, nhận 24 tháng tù giam dù trước đó bị truy tố mức 7-15 năm tù.

Chiều 12/5, theo lịch, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá sẽ tuyên án vụ cựu trưởng công an TP Thanh Hoá Nguyễn Chí Phương nhận hối lộ. Tuy nhiên, ông này không có mặt do "nhập viện vì ốm nặng". Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Đỗ Đức Hiếu cũng không đến theo triệu tập, không rõ lý do.

HĐXX nhận định việc bị cáo và những người liên quan vắng mặt không ảnh hưởng đến kết quả phiên toà do phần xét hỏi đã làm rõ các tình tiết liên quan, nên vẫn tuyên án.

Nguyễn Chí Phương (áo xanh) tại toà hôm 8/5.

Bị truy tố khung hình phạt 7-15 năm tù nhưng do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lại đang mắc bệnh nặng nên Nguyễn Chí Phương được toà xử dưới khung. Ông này bị cấm đảm nhiệm các chức vụ có liên quan trong thời hạn 3 năm kể từ khi chấp hành xong án tù.

Bản án xác định, ngày 18/7/2018, anh Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa) lấy trộm xe máy Air Blade của đồng nghiệp để tại cơ quan.

Một ngày sau, làm việc với đại tá Phương (lúc này là Trưởng công an thành phố Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và Đội điều tra tổng hợp, Hiếu đã thừa nhận hành vi.

Trong quá trình giải quyết vụ án trộm cắp tài sản, anh Hiếu ba lần gặp gỡ tại nhà riêng và phòng làm việc cơ quan, đưa ông Phương 260 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm và không bị xử lý hình sự.

Sau khi nhận tiền, ông Phương chỉ đạo cán bộ cấp dưới hướng dẫn anh Hiếu làm thủ tục xin xuất ngũ; trao đổi với VKSND cùng cấp không xử lý hình sự nhưng không được cấp trên chấp nhận. Do đó, ông Phương phải làm thủ tục đề nghị kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân và đề nghị truy tố Hiếu. Ngày 22/11/2018, Hiếu bị TAND thành phố Thanh Hóa phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản.

Anh Hiếu sau đó đến nhà ông Phương đòi tiền song chỉ được trả 150 triệu đồng nên không nhận và làm đơn, gửi kèm tài liệu tố cáo cấp trên nhận tiền "chạy án".

Ngày 23/11/2018, mạng xã hội xuất hiện các đoạn ghi âm, kèm đơn kêu cứu khẩn cấp của anh Hiếu. Ông Phương sau đó cầm khoản tiền đã nhận đến cơ quan nhờ cấp dưới tìm gặp trả lại cho anh Hiếu, nhưng Hiếu không nhận. Một ngày sau, trực tiếp ông Phương mang theo tiền đến nhà riêng của mẹ anh Hiếu xin tác động để anh này nhận lại tiền nhưng cũng không được chấp nhận.

Không trả lại được tiền, ông Phương đã báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa nhưng báo cáo không đúng sự thật. Ông này cũng chỉ đạo lập ba biên bản khống, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cụ thể, tối 25/11/2018, ông Phương đã gọi ông Mỵ Duy Xuân (khi đó là Phó công an thành phố Thanh Hóa) và ba cấp dưới khác đến phòng làm việc. Ông yêu cầu lập các biên bản khống, ghi nhận sự việc anh Hiếu đưa tiền đã được báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định, ba biên bản được lập cùng buổi tối 25/11/2018 nhưng lại ghi là các ngày 19/7, 20/7 và 4/8/2018. Đến ngày 29/11/2018, khi biết ông Phương nhận tiền của anh Hiếu nhưng không báo cho ai biết và còn lợi dụng các biên bản lập khống để che giấu hành vi phạm tội, ông Mỵ Duy Xuân cùng ba cán bộ khác đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa.

Từ đơn tố cáo và file ghi âm của Hiếu, ông Phương bị tước danh hiệu Công an nhân dân, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Tại toà hôm 8/5, ông Phương khai báo ngắn gọn, trình bày "không nhớ rõ nhiều chi tiết", song thừa nhận đã nhận khoản tiền 260 triệu đồng của thuộc cấp.

Đỗ Đức Hiếu được nhận định đã chủ động tố cáo hành vi của ông Phương và phối hợp với cơ quan điều tra nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiếu cũng được nhận lại toàn bộ 260 triệu đồng từng đưa ông Phương trước đó.