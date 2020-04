Cướp thẻ cào điện thoại 0 Không có tiền nạp điện thoại do đang trong thời gian nghỉ việc, ba công nhân ở Quảng Nam đi xe máy tới tiệm tạp hóa vờ mua thẻ cào rồi bỏ chạy.

Ngày 7/4, Công an huyện Thăng Bình cho biết đang áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Võ Trung Huy (23 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (25 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi), cùng trú xã Bình Quý, để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Anh Tuấn, Võ Trung Huy và Nguyễn Văn Sơn (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Đại Hiệp.

Theo kết quả điều tra, ba người làm công nhân ở một công ty tại thành phố Hội An, đang nghỉ việc tạm thời để phòng chống dịch bệnh. Không có việc làm, thiếu tiền nạp điện thoại, ngày 26/3, nhóm này đi xe SH đến quán tạp hóa xã Bình Nguyên.

Huy và Sơn nổ máy đứng ngoài, Tuấn vờ vào hỏi mua thẻ cào mệnh giá 200.000 đồng, sau đó giật lấy, ra xe bỏ chạy. Vài giờ sau, công an bắt được nhóm thủ phạm qua trích xuất dữ liệu camera.

"Khi họ khai lý do, chúng tôi còn chưa tin đó là sự thật, cho đến khi kiểm tra ví không có tiền. Kiểm tra điện thoại ba người thì tài khoản đều không đồng, các thẻ cào chưa kịp nộp", điều tra viên nói.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho hay số tiền cướp giật tuy nhỏ, nhưng hành vi đã thể hiện tính chất manh động, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Cướp giật tài sản.