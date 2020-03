Công chúa Anh hoãn cưới vì Covid-19 0 Công chúa Beatrice, con gái Hoàng tử Andrew và cháu gái Nữ hoàng Elizabeth II, phải hoãn hôn lễ vào ngày 29/5 sau khi Covid-19 bùng phát ở Anh.

Công chúa Beatrice và hôn phu, nhà phát triển bất động sản người Italy Edo Mapelli Mozzi. Ảnh: PA.

Một người bạn của Beatrice, con gái của Công tước và nữ Công tước xứ York, tiết lộ công chúa 31 tuổi "rất buồn" khi phải đưa ra quyết định hoãn đám cưới, nhưng nhận ra rằng không còn cách nào khác ngoài dời sự kiện quan trọng này sang năm sau vì sự an toàn của những người liên quan.

"Công chúa Beatrice và hôn phu Edo Mapelli Mozzi đang rất mong ngóng tới ngày được kết hôn nhưng đều hiểu rõ cần tránh gây ra bất kỳ rủi ro không cần thiết nào lúc này. Đi đôi với lời khuyên từ chính phủ đối với người dân Anh, công chúa và hôn phu đang xem xét lại dự định tổ chức hôn lễ vào 29/5.

Cả hai đặc biệt ý thức trước lời khuyên từ chính phủ liên quan tới sự an nguy của những thành viên lớn tuổi trong gia đình và việc tụ tập đông người. Vì thế tiệc cưới như đã định ở vườn Điện Buckingham sẽ không diễn ra. Hai người sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định có nên tổ chức hôn lễ riêng tư với sự tham dự của chỉ bạn bè và người thân trong nhà hay không", phát ngôn viên cung điện hoàng gia xác nhận.

Lễ diễu binh Trooping the Colour mừng sinh nhật Nữ hoàng, lễ hội đua ngựa hoàng gia Royal Ascot cũng nhiều khả năng bị hoãn, trong khi đó Lễ hội hoa Chelsea Flower Show đã bị dừng tổ chức.

Một nguồn tin nội bộ hoàng gia tiết lộ công chúa Beatrice và hôn phu đã định dựng lều ngoài trời cho tiệc cưới ngoài vườn vào 29/5.

"Việc khách mời khó có thể tham dự là một phần lý do hoãn đám cưới, nhưng lý do chính là sự an toàn của các khách mời. Chỉ có khoảng 150 khách dự lễ cưới nhưng con số tham dự tiệc cưới là gấp đôi như vậy. Vì thế sẽ có rất nhiều rủi ro. Nữ hoàng sẽ tới dự nên thật không công bằng khi đặt bà vào nguy hiểm bởi bà đã 94 tuổi", người này nói.

Khác với em gái là Công chúa Eugenie, người kết hôn với nhân viên tài chính Jack Brooksbank tại lâu đài Windsor hồi năm 2018, cả hai được rước bằng xe ngựa trước sự hò reo của người hâm mộ hoàng gia, lễ cưới của Beatrice ngay từ đầu đã vấp phải xui xẻo.

Beatrice và nhà phát triển bất động sản đính hôn từ năm ngoái ở Italy và chưa bao giờ định tổ chức một đám cưới hoành tráng do bố cô, Hoàng tử Andrew, có liên quan tới bê bối tình dục và tỷ phú ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein.

Hôn lễ dự kiến cũng chỉ diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng bởi Edo từng có vợ và một con trai 3 tuổi.

Hướng Dương (Theo Sun)