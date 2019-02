Con vịt trời 'cô đơn nhất thế giới' qua đời 0 Người dân đảo Niue thương tiếc vì Trevor, con vịt duy nhất sống trên đảo, bị chó cắn chết.

Trevor, con vịt nổi tiếng ở quốc đảo Niue, đã qua đời sau khi bị một con chó tấn công, BBC đưa tin hôm 29/1. Trevor được mệnh danh là con vịt cô đơn nhất thế giới vì nó không có đồng loại nào khác sống trên đảo Nieu.

Trevor đến hòn đảo vào năm 2018 nhưng không ai biết chính xác nó tới đây bằng cách nào. "Con vịt xuất hiện ở Niue vào tháng 1 năm ngoái sau một con bão lớn. Chúng tôi đoán rằng nó đã tự bay hoặc bị thổi bay tới đây", Rae Findlay, trưởng phòng thương mại của Niue kiêm người quản lý trang Facebook của Trevor, cho biết.

Con vịt trời cô đơn nhất thế giới Trevor. Ảnh: FB.

"Người ta cho rằng con vịt này đến từ New Zealand nhưng cũng có thể nó đến từ Tonga hoặc một hòn đảo nào đó khác ở Thái Bình Dương. Nó là một con vịt trời và chúng tôi gọi nó là Trevor, một chính trị gia người địa phương thành công ở New Zealand", Findlay nói thêm.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Trevor sống cạnh một vũng nước lớn ven đường. Người dân địa phương thường xuyên tới đây cho chăm sóc và cho con vịt ăn.

Con vịt Trevor sống trong vũng nước nhỏ ở đảo Niue. Ảnh: FB.

"Không có sông, suối hay hồ ở đây, vì vậy Trevor đã chọn sống trong vũng nước. Con vịt thường bay vòng quanh để thăm người dân trong vùng và thưởng thức những món ngon mà họ ném cho. Trevor được cho ăn đậu Hà Lan, ngô và yến mạch", bà Findlay nói với BBC.

Vũng nước của Trevor cũng được đội cứu hỏa của hòn đảo kiểm tra thường xuyên và sẽ được bơm đầy nếu bị cạn.

Tuy người dân đã đưa một con vịt khác tới làm bạn với Trevor nhưng "nhà" của nó chỉ đủ sức chứa cho một con vịt. Vì vậy, nó đã trở thành bạn với một con gà trống, một con gà mái và một con weka - loài chim sống ở Niue.

"Con gà trống và weka trông có vẻ buồn khi lang thang quanh vũng nước hôm nay. Sau một năm luôn lái xe với một túi yến mạch, tôi đã không còn điểm dừng yêu thích trên đường đi làm. Nó đã chiếm được cảm tình của nhiều người và chắc chắn sẽ luôn được nhớ đến.

Lính cứu hỏa bơm nước vào vũng nước của con vịt Trevor. Ảnh: FB.

Quốc đảo Niue nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách New Zealand 2.400 km về phía đông bắc. Diện tích đảo là 260 km2 với khoảng 1.400 cư dân, chủ yếu là người Polynesia. Niue có liên kết tự do với New Zealand, và có chủ quyền không đầy đủ. Nữ hoàng Elizabeth II là Nguyên thủ Quốc gia của Niue