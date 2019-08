Cô giáo mầm non Hà Nội nhốt phạt học sinh trong tủ 0 Đại diện trường Maple Bear Westlake Point, quận Tây Hồ, Hà Nội, lý giải cô giáo nhốt phạt học sinh vào tủ mới ra trường, còn non nớt nên thiếu kinh nghiệm xử lý, dẫn đến hành vi phản giáo dục.

Chị Mai Linh (trái) phát hiện vụ việc em bé bị cô phạt nhốt tủ sau khi xem clip con gái mình trên lớp.

Chị Lê Mai Linh (Hà Nội) có con gái ba tuổi theo học lớp Panda trường Mầm non Maple Bear Westlake Point, 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ. Hai tuần gần đây, bé khóc nhiều, khác với thái độ vui vẻ đi học trước đây và vô tình nói "con rất sợ cô" nên chị Linh đặt lịch hẹn gặp ban giám hiệu nhà trường hôm 9/8. Tại buổi gặp này, chị Linh đề nghị được xem camera lớp học. Chị phát hiện con bị cô phạt, "cô Hằng đẩy, cô Thu kéo; cô liên tục chỉ tay về phía tủ".

Hai hôm sau chị Linh xem lại clip, thấy một bé áo trắng bị cô giáo tên Thu phạt nhốt tủ. Cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm, có mặt lúc đó nhưng không can ngăn. Chị Linh sau đó cho con mình nghỉ học, hiện chưa đi học lại và tìm cách thông báo với nhà trường.

"Con tôi chính là người mặc áo xanh bị phạt ở trong clip. Nghe cô giáo kể là do cháu khóc nhiều quá nên cô đã đánh và phạt cháu như vậy", chị Linh nói.

Con gái chị Linh học ở đây từ khi một tuổi; bé phát triển vận động, ngôn ngữ tốt và thích đi học. Lớp Panda của con nhà chị Linh có ba cô giáo phụ trách. Hôm sự việc xảy ra, một cô đi vắng nên cô Thu được điều động đến lớp.

"Tôi rất bất ngờ trước những hành vi như vậy của cô. Nhà trường đã sơ hở trong vấn đề quản lý và không kiểm tra toàn bộ clip một cách kỹ càng mà chỉ tập trung vào con nhà tôi nên không phát hiện ra cháu bé bị nhốt tủ. Lúc đầu tôi cũng không biết nhưng mấy hôm sau xem lại, tôi mới thấy việc này", chị Linh nói.

Anh Dân cho rằng sự việc xảy ra với con mình là lỗi của một cá nhân và nhà trường có tâm sửa sai thì nên cho họ cơ hội.

Theo chị Linh, nhà trường đã tạo điều kiện cho các cô đến gia đình để xin lỗi hôm 13/8. Tuy nhiên, cô giáo "không có thái độ phục thiện, không nhận lỗi lầm nên gia đình rất bức xúc". Chị Linh cho rằng "về thể chất, cháu chưa có vấn đề gì nhưng việc liên quan đến tinh thần là không thể đo đếm được".

Chiều 19/8, trường Maple Bear Westlake Point tổ chức họp phụ huynh lớp Panda để xin lỗi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình. Tại cuộc họp, anh Đỗ Minh Dân, quận Hoàn Kiếm, phụ huynh bé bị cô nhốt trong tủ, bày tỏ thái độ sốc, giận dữ khi chứng kiến hành động phản giáo dục của giáo viên với con mình. Vợ chồng anh Dân hiện có hai con học tại Maple Bear. Nhận thấy năm vừa qua con trai đầu học ở đây phát triển tốt về mọi mặt, gia đình anh Dân tiếp tục tin tưởng gửi con thứ hai vào học.

"Gia đình hai bên nội ngoại đã rất bực khi xem clip. Lúc đầu tôi đổ lỗi cho nhà trường nhưng sau phân tích kỹ, tôi suy nghĩ lại, cần nhìn nhận đúng người đúng tội. Lỗi ở đây là một cá nhân, không phải do giáo trình hay quy trình của toàn bộ hệ thống. Tôi chưa hề gặp và cũng chưa biết tên giáo viên ấy", anh Dân bày tỏ. "Hiện tại tâm lý của cháu đã dần ổn định và hôm nay đi học bình thường. Nguyện vọng của gia đình tôi là các con có một môi trường học tập an toàn nhất".

Theo hiệu trưởng trường Mầm non Maple Bear Westlake Point, cô Thu đã nhốt học sinh vào tủ trong khoảng 50 giây để dọa trẻ khỏi quấy khóc. Cô Thu đang trong thời gian thử việc, mới ra trường, kinh nghiệm xử lý còn non, trong khi cô Hằng đã làm việc tại trường 5-6 năm, tốt nghiệp ĐH Sư phạm khoa mầm non. Trong tường trình, cô Thu nhận lỗi, cho biết cảm xúc hôm đó không tốt, non kinh nghiệm.

"Cô giáo chủ nhiệm rất có tâm nhưng đang có bầu nên có thể thay đổi cảm xúc, từ đó không bao quát được lớp. Trong việc này chúng tôi cũng có lỗi, chúng tôi mong có thời gian, điều kiện để sửa sai", đại diện nhà trường nói.

Trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với cả cô Thu và cô Hằng.

Tại buổi làm việc với phụ huynh, giáo viên ở trường Maple Bear Westlake Point chiều nay, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội), nhận định: "Đây là cách giáo dục không phù hợp. Bản thân tôi cũng rất hiểu những băn khoăn của phụ huynh. Hành vi của cô giáo này là không chấp nhận được".

Maple Bear cơ sở Quảng Bá hiện có 50 học sinh.

Trường mầm non Maple Bear thuộc tổ chức giáo dục toàn cầu Maple Bear, trụ sở tại Vancouver, Canada. Hiện có hơn 350 trường mầm non và tiểu học hoạt động tại 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cơ sở Maple Bear Westlake Point tại số 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, có 50 học sinh, 4 lớp. Mức học phí dao động từ 15 - 18 triệu đồng/tháng. Cách đây hơn một tuần, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ đã có văn bản yêu cầu trường Maple Bear Westlake Point dừng hoạt động do chưa đủ giấy tờ về đất đai. Nhà trường đã cam kết dừng hoạt động ở cơ sở này, nhưng xin phép kéo dài thời gian đến hết tháng 8 để giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng. Đến nay, nhiều phụ huynh có con học ở Maple Bear Westlake Point vẫn chưa biết thông tin này.

