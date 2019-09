Cô gái cầm nón che ngực trên nóc nhà cổ Hội An 0 Facebooker Trần Mai Hương hôm 18/9 đăng clip dài 25 giây quay cảnh cô cầm nón che ngực trần và tạo dáng trên nóc nhà ở phố cổ Hội An.

Clip lan truyền nhanh chóng và gây bức xúc trên mạng xã hội. Hiện, đoạn video này đã được gỡ xuống.

Trần Mai Hương dùng nón che ngực trong clip quay trên nóc nhà phố cổ Hội An. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày 19/9, phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam; Thanh tra Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Hội An đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý sự việc quay clip phản cảm tại di sản Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng văn hóa và thông tin TP Hội An, cho rằng việc Trần Mai Hương quay clip bán nude trên nóc nhà phố cổ Hội An làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch.

"Vẻ đẹp Hội An không phải như thế, không phải dùng xác thịt để khoe phản cảm thế này. Vẻ đẹp của Hội An là hồn phố tình người, lịch thiệp và trầm mạc chứ không phải vẻ đẹp của một sự khoa trương", ông Lanh bày tỏ và nói đã xác minh cụ thể địa điểm Trần Mai Hương thực hiện clip.

Theo ông Lanh, phòng đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh là vì sự việc "có tính nhạy cảm và phức tạp", liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với Di sản văn hóa quốc gia đặc biệt và Di sản văn hóa thế giới; cũng như việc quản lý người mẫu, diễn viên, ca sĩ và tư cách pháp nhân của việc êkíp thực hiện, phát tán clip.

Cũng theo ông Lanh, mọi hành động làm tổn hại đến di sản ở mức độ nào cũng đều đáng lên án.

"Đây là hình ảnh đẹp của người mẫu, hoa hậu chăng nữa nếu đem khoe trên nóc phố cổ thế này sẽ không còn đẹp nữa bởi nó đụng đến chốn thiêng của Hội An, lòng tự tôn của người dân Hội An và bạn bè khắp nơi", ông Lanh nói.

Ngoisao.net liên lạc với Trần Mai Hương và được quản lý cho biết cô đang bận và từ chối trả lời báo chí.

Sơn Thủy - Tùng Anh