Chuyến đi chúc Tết thành đại tang trên xe biển xanh 0 Lái xe khách chạy ẩu gây ra vụ tai nạn khiến ba người chết, 5 người khác trong gia đình bị thương khi đi chúc Tết. Ba người trong gia đình tử nạn khi đi chúc Tết

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, quê xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Tài xế Đức là người điều khiển xe khách đâm vào xe biển xanh hôm mùng 4 Tết khiến 8 người trong gia đình ở Thanh Hoá gặp nạn.

Chiếc Santa Fe 7 chỗ biển xanh bẹp rúm sau tai nạn hôm mùng 4 Tết.

Theo nhà chức trách, khoảng 9h ngày 8/2, ông Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe Santa Fe bảy chỗ biển xanh đi trên quốc lộ 1A, hướng Thanh Hóa – Hà Nội. Trên xe lúc này ngoài ông Sơn còn có 7 người khác trong gia đình đi chúc Tết.

Khi đến xã Hoằng Quỳ, xe sang đường để rẽ vào thôn nhưng bất ngờ bị xe khách biển số Bắc Giang do Phạm Thế Đức điều khiển đang chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm vào hông. Cú tông mạnh khiến ôtô biển xanh bị hất văng xa khoảng 20 m, bẹp rúm.

Cú đâm khiến 3 người trên xe biển xanh thiệt mạng, gồm chị Trần Phương Thảo (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, chồng chị Thảo) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi) là mẹ ruột anh Toàn. 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đến đoạn đường giao nhau.

Xe biển xanh thuộc Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc quản lý sử dụng. Đơn vị này lý giải do xe hỏng trước Tết Nguyên đán nên đưa xuống thành phố Thanh Hóa để sửa chữa. Ngày 8/2, Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc giao cho tài xế xuống lấy xe thì xảy ra tai nạn.