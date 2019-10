Cảnh sát bị giáng cấp vì đứng nhìn cô gái bị sát hại 0 Trung tá Nguyễn Chí Kiều - Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình bị giáng hai cấp hàm, hạ bậc lương do không can thiệp khi thấy nam thanh niên đâm bạn gái giữa đường.

Chiều 10/10, Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ông Nguyễn Chí Kiều bị giáng cấp từ trung tá xuống đại úy, hạ hai bậc lương (từ 7,4 xuống 6,2) do vi phạm quy định điều lệnh Công an nhân dân. Quyết định kỷ luật vừa được Bộ trưởng Công an Tô Lâm ban hành.

Sau khi nhận kỷ luật, ông Kiều có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được cấp trên chấp thuận. Cũng theo thượng tá Lê Anh Tuấn, trước đó, Đảng bộ Phòng CSGT đã kỷ luật cảnh cáo ông Kiều.

Hình ảnh trung tá Nguyễn Chí Kiều chứng kiến vụ án mạng song không can thiệp kịp thời. Ảnh cắt từ camera.

Trước đó, sáng 1/4, tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, nhân viên ngân hàng) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi) xảy ra cãi vã trong ôtô. Chị Huyền bung cửa chạy ra ngoài cầu cứu nhưng bị Nghị khống chế và đâm chết. Hung thủ Nghị tự sát song được đưa cấp cứu kịp thời, hiện bị khởi tố, tạm giam.

Cùng ngày mạng xã hội xuất hiện video ghi lại diễn biến vụ án, trong đó xuất hiện một cảnh sát giao thông cầm công cụ hỗ trợ nhưng không tiếp cận khống chế hung thủ mà đứng nhìn và gọi điện thoại. Người cảnh sát đó được xác định là Nguyễn Chí Kiều.

Tường trình với cấp trên, ông Kiều cho hay, sáng 1/4 đang làm nhiệm vụ tại cầu Non Nước (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) thì nhận được tin báo có tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy ở đường Tôn Đức Thắng, cách chốt cảnh sát khoảng 400 m.

Viên cảnh sát bị phản ứng khi đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái Video hình ảnh người dân ghi lại diễn biến vụ án

Đến hiện trường ông Kiều thấy cô gái bị một nam thanh niên khống chế, cảnh sát này đã tiếp cận hai lần để khuyên ngăn. Tuy nhiên, người thanh niên vẫn hung hãn và đe dọa sẽ đâm chết bất kỳ ai đến gần. Nhiều người dân có mặt cũng không can thiệp. Nam cảnh sát sau đó lùi ra ngoài và gọi điện thoại cho lực lượng 113 tới hỗ trợ.