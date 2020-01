Cảnh sát bắn thủng lốp xe nhóm buôn ma túy 0 Nghệ AnBị bao vây, Trịnh Xuân Trường (47 tuổi) cùng đồng phạm lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng thoát thân song cảnh sát nổ súng bắn thủng lốp.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Trường (có biệt danh là Trường con), trú tỉnh Nam Định. Nhiều ngày trước, cảnh sát phát hiện Trường nằm trong đường dây buôn ma túy liên tỉnh nên theo dõi.

Rạng sáng 3/1 xác định Trường cùng một phụ nữ và một người đàn ông sau khi mua ma túy của đối tác ở huyện Tương Dương (Nghệ An) xong sẽ quay trở về nên cảnh sát đón lõng. 3h cùng ngày, xe bán tải màu trắng của nhóm tội phạm chạy tới địa phận huyện Con Cuông (Nghệ An) thì cảnh sát chống ma túy công an tỉnh cùng huyện Tương Dương chặn đường.

Bị vây bắt, nhóm buôn ma túy lao xe vào hướng lực lượng làm nhiệm vụ làm hỏng hai xe công vụ. Khi chúng tiếp tục bỏ chạy thì cảnh sát nổ súng bắn thủng lốp cùng nhiều phát chỉ thiên để cảnh báo song xe của chúng vẫn chạy tiếp.

Nghi can Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Khôi.

Chạy được gần một cây số, nhóm tội phạm dừng xe mở cửa hỏng tẩu thoát thì cảnh sát đã khống chế cả 3 người.

Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy dạng ketamin. Chuyên án đang được mở rộng.