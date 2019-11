Cảnh sát Anh: 'Nạn nhân trong container là người Việt' 0 Sau gần 10 ngày điều tra, cảnh sát hạt Essex tin rằng các nạn nhân chết trong container mang quốc tịch Việt Nam và đã liên lạc với gia đình một số người.

Chiếc xe tải chở 39 thi thể ở khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex, Anh, hôm 23/10. Ảnh: AP.

Tối 1/11 (rạng sáng 2/11 theo giờ Hà Nội), trợ lý cảnh sát trưởng hạt Essex, Tim Smith, thông báo: "Đến nay, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam và chúng tôi đang liên lạc với Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đang liên lạc trực tiếp với gia đình một số nạn nhân ở Việt Nam và Anh, cũng như tin rằng đã xác định được một số nạn nhân mà hành trình của họ chấm dứt trong bi kịch trên lãnh thổ Anh".

Tuy nhiên, các bằng chứng nhận dạng cần thiết để trình lên Viện trưởng Viện Pháp y Hoàng gia Anh vẫn đang được thu thập thông qua các quá trình pháp lý toàn cầu, nên nhà chức trách Anh chưa thể thông báo danh tính của bất kỳ nạn nhân nào.

Đồng thời, cảnh sát hạt Essex kêu gọi tất cả những người có thông tin có thể hỗ trợ cho quá trình nhận dạng nạn nhân hãy liên hệ với họ. "Chúng tôi có những người được đào tạo đặc biệt được hỗ trợ bởi phiên dịch viên người Việt sẵn sàng trả lời đường dây nóng từ 9h đến nửa đêm, 7 ngày trong tuần. Xin hãy giúp chúng tôi cung cấp câu trả lời cho gia đình 39 người này", thông cáo của cảnh sát hạt Essex viết.

Ngay sau đó, Đại sứ quán Việt Nam tại London cũng cho biết họ đã gửi "lời chia buồn chân thành" tới gia đình các nạn nhân. "Đại sứ quán vô cùng đau buồn trước phát hiện ban đầu của Cảnh sát Essex rằng trong số các nạn nhân mất mạng trong xe tải vào ngày 23/10 tại hạt Essex, Anh, có thể có công dân Việt Nam. Danh tính cụ thể của các nạn nhân vẫn cần được xác định và xác nhận bởi các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Anh. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình các nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại London sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Anh để hỗ trợ gia đình các nạn nhân Việt Nam (nếu có), đưa người thân của họ về quê hương", đại diện Đại sứ quán Việt Nam tuyên bố.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 31 nam và 8 nữ trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Greys, hạt Essex, đông bắc London. Chiếc container được đưa bằng phà từ Bỉ sang Anh. Nhà chức trách Anh đến nay đã truy tố hai tài xế xe đầu kéo (Mo Robinson và Eamon Harrison), truy nã hai anh em Ronan và Chris Hughes và cho tại ngoại ba người khác có liên quan đến vụ án.

Tính đến nay, ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã có 28 gia đình trình báo con mất tích tại Anh và châu Âu. Công an Hà Tĩnh hôm qua cho biết đã khởi tố, bắt giam hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Nhà chức trách chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".