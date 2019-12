Bốn thắc mắc đã được lý giải vụ bé trai bị bỏ quên trên ôtô 0 Kết luận điều tra của Công an quận Cầu Giấy làm rõ các chi tiết bất thường như sự xuất hiện của quả bóng bay, chiếc áo khác màu hay video cắt ghép.

Ông Doãn Quý Phiến mặc áo đỏ, lái xe thực nghiệm hiện trường hôm 13/9. Ảnh: Phạm Dự

Ngày 6/12, trong kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ nhiều chi tiết nghi vấn xoay quanh vụ án bé Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên 9 tiếng trong ôtô 5 tháng trước. Cụ thể liên quan đến nguyên nhân dẫn đến cháu Long tử vong, kết luận điều tra viện dẫn kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho rằng cháu Long tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực. Với các vết tổn thương khác trên người, cơ quan giám định kết luận do hình thành một vài ngày trước chết. Ngoài ra vùng đầu và người nạn nhân có một số vết tím do nguyên nhân tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao, trong thời gian dài.

Tại sao khi đi học mặc áo đỏ, khi phát hiện Long tử vong lại mặc áo xám? Kết luận chỉ rõ trước khi đi học, cháu Long được mẹ đẻ chuẩn bị cho một áo phông cộc tay màu đỏ, có cổ, trên áo có ghi dòng chữ Gateway; một áo phông cộc tay màu ghi, có cổ, trên áo có ghi dòng chữ Gateway; một quần soóc màu xanh tím than rồi đưa cho dì ruột mặc cho cháu Long chiếc áo phông cộc tay màu đỏ, quần soóc màu xanh tím than. Còn chiếc áo phông cộc tay màu ghi được cất trong ba lô. Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, cảnh sát điều tra khám nghiệm trên xe, phát hiện chiếc ba lô của nạn nhân có chiếc áo phông màu đỏ, có cổ.

Kết luận điều tra cũng cho rằng, khi kiểm tra bên ngoài xe không phát hiện thấy dấu vết cạy phá, các ô cửa kính vẫn còn nguyên trạng, hoạt động của các chốt khóa của cửa xe hoạt động bình thường. Bên trong xe, tại vị trí cabin không phát hiện thấy các dấu vết xáo trộn, lục lọi. Các vị trí khác không có gì bất thường, xáo trộn.

Về sự xuất hiện của quả bóng bay trong xe lúc phát hiện bé trai tử vong, trong khi lời khai của bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, người đưa đón) buổi sáng không có? Kết luận điều tra cũng đã làm rõ, thời điểm lên ôtô, cháu Long ngồi ở hàng ghế thứ 4 tính từ đầu xe xuống (xe có 5 hàng ghế). Tại vị trí cháu Long ngồi, trên trần xe có một quả bóng bay màu vàng (quả bóng bay này là do một bé gái lấy ở sân trường mang lên xe từ ngày hôm trước.

Về chi tiết nghi vấn các video ở trường Gateway bị chỉnh sửa? Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định hình ảnh thu tại trường Gateway. Theo đó, 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh thu thập tại trường Gateway không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung. Ngoài ra, hình ảnh thu tại ký túc xá Học viện Báo chí và Truyền thông cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa.

Quy trình đưa đón, kiểm tra học sinh ở trường Gateway đã chặt chẽ và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan? Cơ quan điều tra cho rằng, nhà trường đã quy định giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh học sinh vào đầu buổi học, ghi sĩ số lên góc bảng và cập nhật kết quả điểm danh lên phần mềm quản lý trường học. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm nhà trường.

Theo cơ quan điều tra liên quan đến việc này, bị can Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên chủ nhiệm) chịu trách nhiệm chính khi được phân công, được tập huấn sử dụng phần mềm cập nhật sĩ số và liên lạc với giữa phụ huynh học sinh, nắm rõ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm phải làm gì khi học sinh vắng mặt không lý do.

Tuy nhiên ngày ngày 6/8, khi thấy vắng cháu Long, Thủy không ghi sĩ số học sinh lên góc bảng, không cập nhật kết quả điểm danh học sinh lên phần mềm quản lý trường học Sycamore theo đúng quy định của nhà trường, đến khi được đồng nghiệp nhắc thì lại cập nhật sai thông tin là Long "vắng mặt có lý do".

Ngoài ra, đầu giờ học buổi sáng ngày 6/8, khi điểm danh thì Thủy đã biết rõ cháu Long vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình cháu Long nên không phát hiện ra sự việc cháu Long bị bỏ quên trên ôtô. Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của Nguyễn Thị Thuỷ đã cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1 Điều 360 BLHS.

Ngoài bị can Thuỷ, liên quan đến vụ án, Công an quận Cầu Giấy cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, người đưa đón) và ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, tài xế, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) đã có dấu hiệu phạm tội Vô ý làm chết người, theo khoản 1 điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015.