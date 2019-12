Bị khởi tố vì ham 500.000 đồng công vận chuyển pháo 0 Hà TĩnhNguyễn Đức Hoan được một người lạ thuê vận chuyển 8kg pháo lậu đưa từ Nghệ An vào Hà Tĩnh giao cho đối tác, trả công 500.000 đồng.

Nghi can Hoan cùng tang vật. Ảnh: Hùng Lê

Ngày 14/12, Hoan (29 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố bị can, bắt giam về tội Buôn bán hàng cấm, theo điều 190, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 10/12, trinh sát phát bắt quả tang Hoan lái xe máy chở pháo đến thị trấn Xuân An để giao dịch. Tại hiện trường, nhà chức trách thu 8kg pháo dây và pháo bi, đựng trong hộp carton và túi nylon, có xuất xứ từ nước ngoài.

Hoan khai do cần tiền tiêu, nên khi được thuê vận chuyển pháo dù biết là hàng cấm song vẫn nhận lời.