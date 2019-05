Bị chém tử vong khi tới hỏi nợ 0 Tới đòi nợ giúp vợ cũ của Khánh, anh Định bị con nợ chém tới tấp dẫn tới tử vong trên đường cấp cứu.

Ngày 20/5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (50 tuổi), trú huyện Đô Lương cho công an tỉnh Nghệ An điều tra về hành vi Giết người.

Nghi can Khánh.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Khánh có vay người vợ đã ly hôn 53 triệu đồng.

Ngày 18/5, Nguyễn Kim Định (32 tuổi) và Nguyễn Công Giang (33 tuổi) tới nhà Khánh để đòi nợ giúp người phụ nữ. Hai người đòi nợ thuê vừa vào nhà thì Khánh cầm hai tay hai dao truy sát.

Hậu quả khiến anh Định trúng nhiều nhát dao gục tử vong trên đường cấp cứu; Giang trúng hai nhát dao, chạy thoát khỏi nhà.

Đêm cùng ngày, Khánh tới cơ quan công an đầu thú. Vụ án đang được làm rõ.