Bị can thứ hai diễn lại hành động cưỡng bức, sát hại thiếu nữ giao gà

Chiều 16/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Viện kiểm sát tiếp tục tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ bắt cóc, sát hại thiếu nữ giao gà. Buổi thực nghiệm có hơn 100 cảnh sát tham gia đảm bảo an ninh.

Lường Văn Lả là bị can thứ hai được đưa ra thực nghiệm hiện trường. Tại nhà của bị can Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) nơi xác định là hiện trường chính của vụ án, Lả đã thực hiện lại hành động ngồi bàn bạc kế hoạch cùng các bị can khác như Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm....

Tại căn nhà hoang cạnh nhà Công (nơi phát hiện xác nạn nhân), Lả tả lại quá trình khiêng xác thiếu nữ đi phi tang. "Việc Lả diễn lại hành động tội ác nhằm củng cố chắc chắn hơn các chứng cứ trong vụ án", lãnh đạo Công an Điện Biên nói.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Điện Biên sẽ lần lượt thực nghiệm hiện trường điều tra đối với các bị can còn lại tham gia bắt cóc, hiếp dâm và sát hại thiếu nữ 22 tuổi.

Lả diễn tả lại hành động phi tang xác nạn nhân. Ảnh: Đại Việt.

Theo điều tra, Lả là mắt xích quan trọng trong vụ án vụ án nghiêm trọng, man rợ nhất tại Điện Biên. Chiều 6/3 (tức Mùng 2 Tết), Lả đến nhà Công chơi và được gia chủ giới thiệu đang giữ cô gái 22 tuổi trong nhà. Sau khi được sự đồng ý, Lả đã giở trò đồi bại với nạn nhân tại nhà Công.

Sau đó, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, Lả cùng các đồng phạm đã bàn bạc và sát hại nạn nhân nhằm bịt đầu mối. Lả cũng trực tiếp khiêng xác nạn nhân đi phi tang ở căn nhà hoang cách nhà Công chừng 100 mét.

Đại tá Phạm Văn Tám (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) cho biết nhóm của Lả khai từng chở xác nạn nhân định mang đi phi tang ở nơi hẻo lánh nhưng vì cảnh sát truy lùng gắt gao nên chúng mới đổi ý định và vứt ở ngôi nhà hoang ngay cạnh nhà Công. Nếu xác nạn nhân bị phi tang ở nơi rừng sâu, vụ án có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Lả và đồng bọn khai mỗi lần quan hệ đều dùng bao cao su. Đại tá Tám đánh giá có thể chúng đã cố tình không để lại "dấu vết" trên người nạn nhân để gây khó cho cảnh sát.

Trong suốt thời gian giam giữ, nhóm này vẫn cho nạn nhân ăn uống đầy đủ. Trước khi sát hại, chúng còn tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết.

Lả tả lại hành động cùng nhóm bạn nghiện bàn bạc kế hoạch. Ảnh: Đại Việt.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Điện Biên hiện khởi tố Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định, Toán không tham gia cưỡng bức nhưng là chủ mưu.

Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

Theo kết quả điều tra, Toán nói với cả nhóm rằng bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh) nợ tiền hắn nên nhờ bắt cóc con gái bà này và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền.

Bị can cưỡng bức, sát hại thiếu nữ giao gà thực nghiệm lại tội ác

Biết con gái bà Hiền ra chợ phụ giúp mẹ bán hàng, khoảng 16h ngày 4/2, Vương Văn Hùng tới vờ hỏi mua hàng và xin số điện thoại của nữ sinh để hẹn giao hàng. 18h40 cùng ngày, hắn điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà, yêu cầu giao ở khu vực đồi Độc Lập. Cô gái đến nơi và bị Vương Văn Hùng khống chế, làm cho ngất và đưa vào ngôi nhà hoang. Cả nhóm cho nạn nhân lên thùng xe tải, chở về nhà Công giam giữ.

Từ tối 4/2, nhóm 7 người đã giở trò đồi bại với nạn nhân. Chiều mùng 2 Tết (6/2), thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm đã sát hại để bịt đầu mối, phi tang xác.

Vợ Công biết chuyện nhưng không can ngăn mà còn khai báo gian dối, đánh lạc hướng điều tra.

P. D.