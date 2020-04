Bị bắt sau 11 năm bỏ trốn 0 Nghệ AnHoàng Văn Trung (37 tuổi) tham gia vụ đấm chém 11 năm trước bị bắt khi đang trốn tại Hà Nội.

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ Hoàng Văn Trung (sinh năm 1983, trú xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An). Trung là nghi phạm gây ra cái chết của một người đàn ông trên địa bàn Nghệ An năm 2009.

Theo hồ sơ, tháng 7/2009, do có mâu thuẫn từ trước nên Thạch Quang Thái nói với Hoàng Văn Trung và 6 người khác mang kiếm đi "xử lý" anh Thạch Quang Vũ (trú Nghệ An). Khi gặp anh Vũ tại quán bia của vợ chồng anh Thạch Quang Hải (xã Nghi Trường), Trung và Hoàng Văn Bằng đã dùng kiếm chém anh này tử vong. Anh Hải can ngăn cũng bị nhóm của Thái chém trọng thương.

Hoàng Văn Trung sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khi những người liên quan lần lượt bị bắt hoặc đầu thú thì Trung bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Ngày 22/4 vừa qua, Trung bị cảnh sát hình sự Nghệ An phối hợp với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt khi đang có mặt tại địa bàn. Hiện người này đã được di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra.