Bé 4 tuần tuổi có một răng cửa 0 Em bé ở Anh sẽ được các chuyên gia nha khoa thăm khám để quyết định xem nên giữ hay nhổ bỏ chiếc răng sữa.

Bé Avery với chiếc răng cửa bên dưới đã mọc hoàn chỉnh. Ảnh: SWNS.

Bethany Green, 18 tuổi, không tin vào mắt mình khi thấy con gái Avery có một chiếc răng cửa hoàn chỉnh trong miệng. Theo The Sun, bé gái chào đời khỏe mạnh với cân nặng hơn 2,9 kg hôm 16/1 sau một thai kỳ bất thường và ca chuyển dạ ngắn kéo dài 4 tiếng.

Các bà đỡ tại bệnh viện Blackpool Victoria nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở Avery, khi nướu hàm dưới của bé xuất hiện một đốm trắng. Hiện Avery 4 tuần tuổi và là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Phòng khám răng Genix Healthcare ở Blackpool, hạt Lancashire.

Avery dự định sẽ được đưa đi khám lần đầu trong tuần này để các nha sĩ kiểm tra chiếc răng sữa đã mọc gần như hoàn chỉnh của bé, từ đó quyết định xem nên làm gì là tốt nhất.

Hầu hết trẻ mọc răng từ khoảng 4 đến 7 tháng tuổi, tuy nhiên, có một số trẻ sinh ra đã có một chiếc răng hoặc nhiều hơn thế. Hiện tượng này được gọi là natal teeth (trẻ sinh ra đã có răng).

"Tôi thực sự không biết mình có bầu cho tới khi cái thai được 6 hoặc 7 tháng, vì thế mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Lúc đó tôi mới nhận thấy cơ thể có sự thay đổi. Con bé chào đời với chiếc răng đã nhú ra một ít, và hiện tại ở 4 tuần tuổi, chiếc răng đã mọc lên hoàn chỉnh. Lúc con gái mới sinh, một bà đỡ nói với tôi rằng trông như thể nó có một chiếc răng", Bethany, ở Layton, gần Blackpool, kể.

Giáo sư Richard Welbury, chuyên gia tư vấn danh dự về lĩnh vực nha khoa cho trẻ sơ sinh tại UCLAN, nói: "Có thể bé có nhiều hơn một chiếc răng. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giữ chúng lại và giúp cho răng phát triển cứng cáp như những răng sữa bình thường khác".

Ông Welbury cũng tiết lộ có thể sẽ phải nhổ chiếc răng đi vì ba lý do. Nếu chiếc răng lung lay và rụng ra, nó có thể chui vào phổi bé và cản trở đường thở, gây nguy hiểm tính mạng đứa bé. Răng cũng khiến phần dưới lưỡi bé bị đau loét. Ngoài ra, bé có răng có thể khiến mẹ bị đau khi cho con bú. Do đó, nhổ răng là giải pháp phù hợp và an toàn nhất.