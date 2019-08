Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay 0 Tò mò leo lên băng chuyền, cậu bé người Mỹ bị cuốn vào trong khu vực phía sau sân bay, chui qua nhiều máy soi cho đến khi được các nhân viên bế xuống.

Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lí ở sân bay Mỹ

Hôm 22/7, cậu bé Lorenzo, 2 tuổi, tò mò trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở bang Georgia, rồi có chuyến "chu du" xuyên sân bay ngoài dự kiến.

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy Lorenzo cố trèo qua các vali trước mặt mình để thoát ra khỏi máy soi nhưng vẫn bị cuốn vào trong. Khoảng 5 phút sau, cậu bé được "vận chuyển" tới phòng Quản lý an ninh vận tải ở khu vực phía sau sân bay, nơi các nhân viên đón đầu và bế em xuống.

Edith Vega, mẹ của Lorenzo, nói với cảnh sát rằng hôm đó, cô đang in thẻ lên máy bay và quay đi vài giây thì cậu con trai nhỏ biến mất.

"Lúc tôi cố gắng chạy theo thằng bé thì nó đã ở phía cuối băng chuyền. Tôi thậm chí không đuổi kịp con", Vega nói.

Lorenzo được kiểm tra y tế khẩn cấp tại sân bay và được chăm sóc do bị rạn xương, bầm tím ở tay phải. Sau đó, bé được đưa đến bệnh viện để khám tổng quát và chi tiết hơn.

"Thật may thằng bé còn sống. Đó là những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi chỉ thấy mừng khi con vẫn lành lặn. Hy vọng thằng bé sẽ ổn định tâm lý dần", Edith nói.

Hướng Dương (Theo Mirror)