Bắt 4 cán bộ sở liên quan Đường 'Nhuệ' 0 Thái BìnhBốn cán bộ Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên Môi trường, trong đó có một giám đốc, bị khởi tố, bắt giam vì nghi tiếp tay vợ chồng Dương Đường trong đấu giá tài sản.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường (Đường 'Nhuệ') và vợ Nguyễn Thị Dương bị bắt tạm giam sau khi đánh một phụ xe thương tật 14%. Ảnh Facebook.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với 4 bị can.

Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tổ 36, phường Trần Lãm) là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Vũ Gia Thành (43 tuổi, trú tổ 7, phường Hoàng Diệu) là đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, trú tổ 5, phường Trần Hưng Đạo) là trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Hà Văn Dũng (36 tuổi, trú tổ 9, phường Trần Hưng Đạo) là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Các cán bộ trên nghi vấn đã tiếp tay cho vợ chồng Dương Đường trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án.

Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết phục hồi điều tra vụ án Đường "Nhuệ" và đàn em đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm xảy ra năm 2014.

Trước đó, ngày 30/3, Công ty Đường Dương, do bà Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, làm giám đốc, gửi Trịnh Ngọc Anh và Nguyễn Đức Dương (hai lái xe của Công ty xe khách Phúc Cường chạy tuyến Thái Bình – Hà Nội) chuyển dịch vụ một gói hàng đến Hà Nội cho đối tác.

Hàng đến trễ hẹn, Đường gọi điện thoại đe dọa lái xe Ngọc Anh, yêu cầu về ngay Thái Bình nói chuyện. Hơn 18h cùng ngày, Ngọc Anh cùng người điều hành công ty Phúc Cường đến trụ sở Công ty Đường Dương tại đường Lê Quý Đôn, Thái Bình.

Dương chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú hành phố Thái Bình, lái xe) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) giam lỏng, đánh tài xế Ngọc Anh vỡ xương hàm, dập xương sống mũi, thương tích 14%.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam vợ của Nguyễn Xuân Đường là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) cùng Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (18 tuổi, trú xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) vì tội danh Cố ý gây thương tích. Một số đàn em của Đường cũng ra đầu thú.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Thái Bình tống đạt lệnh tạm giam ba tháng Nguyễn Xuân Đường, để phục vụ quá trình điều tra trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, Thái Bình. Nhà chức trách cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đường.

Nguyễn Ngoan - Phạm Chiểu