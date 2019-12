Bà Nguyễn Bích Quy từ chối luật sư 0 Nhận đơn từ chối luật sư, luật sư Nguyễn Thanh Sơn đến gặp thì thấy bà Quy, 55 tuổi, sức khỏe yếu, tâm trạng buồn bã, không ngủ được và tóc bạc nhiều.

Bà Nguyễn Bích Quy tại văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Sơn hồi tháng 8, trước khi bị tạm giam. Ảnh: Phạm Dự.

Tối 19/12, luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết mới nhận được đơn từ chối luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Bích Quy (trú tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Bà Quy là người đưa đón bé trai Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) tử vong trên xe đưa đón hôm 6/8.

Theo luật sư Sơn, sau khi nhận được thông báo từ chối luật sư, ông đã có buổi tiếp xúc với bà Quy tại phòng tạm giam Công an quận Cầu Giấy. Tại buổi tiếp xúc, bà Quy sức khỏe yếu, tâm trạng buồn bã, mệt không ngủ được, tóc bạc đi nhiều.

Ngày 16/8, Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự tiếp nhận giấy đề nghị luật sư bào chữa của bà Nguyễn Bích Quy. Sau đó, văn phòng cũng đã ký hợp đồng hỗ trợ pháp lý với bà Quy.

Hôm 7/12, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy hoàn tất điều tra vụ bé Lê Hoàng Long tử vong trong ôtô đưa đón.

Công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, chủ nhiệm lớp nam sinh Lê Hoàng Long) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị can Nguyễn Bích Quy và bị can Doãn Quý Phiến (53 tuổi, trú quận Cầu Giấy) tội Vô ý làm chết người, theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, 6h sáng 6/8, ông Phiến lái ôtô Ford Transit 16 cùng bà Quy đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu Lê Hoàng Long. Tới trường, bà Quy cho học sinh xuống xe nhưng không kiểm tra bên trong còn học sinh hay không mà đóng cửa xe, ghi vào sổ nhật ký xe buýt là đủ học sinh, không có học sinh xuống muộn, dẫn đến để quên bé Long trong ôtô.

Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ôtô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi.

Khoảng 7h50 ngày 6/8, cô Thủy vào lớp điểm danh, phát hiện bé Long vắng nhưng không ghi sĩ số lên bảng, không cập nhật kết quả lên hệ thống, phần mềm của nhà trường. Gần trưa, nhân viên giáo vụ nhắc nhở và hướng dẫn cô Thủy cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống. Sau đó, cô Thủy cập nhật nhưng ghi bé Long "vắng có lý do".

Buổi chiều khi đưa học sinh ra ôtô, bà Quy mới phát hiện thiếu cháu Long. Mở cửa xe, bà Quy trông thấy cháu Long nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế vào phòng y tế của trường sau đó đưa đi Bệnh viện E để cấp cứu. Tuy nhiên, bé Long đã tử vong từ trước đó.

Nguyễn Ngoan